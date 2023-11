Mauricio Macri: "Boca tiene que volver a estar en el lugar que corresponde"

jueves 16 de noviembre de 2023

El sábado 2 de diciembre, los socios de Boca deberán elegir quiénes comandarán al club por los próximos cuatro años y a poco más de dos semanas. Los candidatosa Presidente y Vice presidente por la oposición, Andrés Ibarra y Mauricio Macri dispararon con munición pesada cara al enfrentamiento en las urnas frente a la fórmula Juan Román Riquelme - Jorge Amor Ameal.

Al referirse a Riquelme, su rival en las elecciones comentó: "¿Enfrentar a Riquelme? Es el desafío más doloroso tal vez, porque yo lo traje a Boca de las Inferiores de Argentinos Juniors. Lo volví a traer cuando aproveché su conflicto en Villarreal y ganamos nuevamente la Copa Libertadores, en la que jugó su mejor torneo".

🗣️ "ENFRENTAR A RIQUELME EN LAS ELECCIONES ES EL DESAFÍO MÁS DOLOROSO, PORQUE YO LO TRAJE A BOCA"



Mauricio Macri, sobre lo que representa para él enfrentar a Juan Román en los próximos comicios del Xeneize. pic.twitter.com/8CIFcxTbDa — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2023

Respecto a su desempeño en el club, el ex Presidente de la Nación hizo una llamativa comparación: " no sé si a él también le causa dolor, lo veo actuar a él con mucha frialdad. Hubo una situación traumática en River que fue con Passarella y acá están pasando cosas similares. No podemos tener este nivel de arbitrariedad".

En cuanto a la gestión estricatemente futbolística, su compañero de fórmula sentenció: "El Consejo de Fútbol lo disuelvo en el primer minuto, es una pésima decisión en la conducción del fútbol profesional. Contamina el vestuario, le quita autoridad al técnico y las pruebas están a la vista mirando los resultados. Glorias del club se han ido por la ventana o en una estación de servicio, digamos", declaró el candidato a presidente Andrés Ibarra en la presentación de su fórmula junto a Mauricio Macri.

"NUNCA HABÍA PASADO QUE UN TÉCNICO NO QUIERA VENIR A BOCA"



Mauricio Macri candidato a vicepresidente del club, en TyC Sports:



"Cuando cayeron en Almirón fue porque varios le dijeron que no, como el Tata Martino". pic.twitter.com/8dv0Ahm2Ks — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2023

Fuente: TyC Sports