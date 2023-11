WhatsApp: ahora los estados se podrán ver sin salir del chat

jueves 16 de noviembre de 2023

Una nueva actualización de WhatsApp permitirá que los usuarios vean los estados que de sus contactos sin necesidad de salir de la conversación y acceder a la pestaña “Novedades”. De esta forma, podrán interactuar con este tipo de contenido de forma más orgánica y sabrán cuándo sus amigos publican algo sin necesidad de ingresar a un espacio diferente para ello.

Si bien los estados en WhatsApp pueden verse en la sección para ello y es posible responderlos con reacciones o comentarios al deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla, los usuarios ahora podrán identificar más fácil qué contactos han publicado fotos o videos en este apartado.

Al igual que en otras redes sociales como Instagram y Messenger, las fotos de perfil de los usuarios estarán rodeadas por una corona de color verde para indicar que han publicado un nuevo estado y se podrá hacer clic sobre ellas para ver directamente el contenido.

Este detalle en la interfaz de las conversaciones aparecerá cada vez que se realice una publicación nueva y esta no haya sido vista por el usuario.

En casos particulares, si un contacto bloquea al usuario la posibilidad de ver sus estados, esta corona externa en la foto de perfil no aparecerá y solo será visible para las personas a las que haya admitido.

Esta nueva función ya se está desplegando para todos los usuarios de WhatsApp que tengan celulares que funcionen con el sistema operativo Android, por lo que los diferentes modelos del iPhone por el momento no tendrán acceso a esta característica.

Además, esta opción será activada de forma automática para todos los usuarios y solo requerirá de la actualización de la aplicación una vez que esta se encuentre disponible en la tienda de Google Play Store. Para verificar esto, se deberá ingresar a esta plataforma y encontrar “WhatsApp” por medio del buscador.

Al ingresar a esta sección, los usuarios deberían ver el botón “Actualizar” y pulsarlo para iniciar la descarga e instalación de la nueva versión de la plataforma. Una vez que el proceso haya finalizado, deberían ser capaces de ver esta característica siendo aplicada en sus conversaciones.

En caso de no ver esta modificación al ingresar a la plataforma, esto podría significar que la nueva función aún no se encuentra activa en el país o en la región en la que se encuentra el usuario, aunque esto podría tomar varios días e incluso semanas en implementarse pues no hay una fecha exacta de habilitación por ubicación geográfica.