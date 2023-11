Marcelo Tinelli reveló detalles de su vínculo con Milett Figueroa

“Lo que me pasó con Milett no me había pasado naturalmente con otras personas. Eso está claro y está a la vista. Y no porque yo lo haya hecho público, salta a la vista porque algo me pasó diferente. Evidentemente tiene que ver con que cuando vos matcheás con alguien es diferente que con otras personas. Y sin desmerecer a alguien anteriormente o con quien haya tenido algo anteriormente, me pasó algo desde el primer día que la vi”, reveló sobre sus sentimientos luego de esos primeros acercamientos.

Respecto del inicio de la relación, aclaró: “Yo la tenía por redes. Y como el programa estaba siendo vendido a Perú, a Uruguay y a Paraguay también, íbamos a traer participantes de otros países. En su momento, cuando nos ofrecen a Milett, empecé a buscarla a ver quién era, la vimos con el Tirri, que más allá de cualquier broma fue uno de los jefes de casting de LaFlia durante mucho tiempo, desde el Soñando por bailar, es muy bueno en eso. Y yo le decía que era una linda mujer, pero bueno, nunca la había visto personalmente. Y después me olvidé del tema, arrancaba el programa y la vi en la presentación, cuando vino a firmar el contrato, que vino con la mamá. Fue algo formal, la saludé y me pareció divina, charle con la mamá y todo bárbaro”.