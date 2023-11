ChatGPT crea su propia tienda virtual de aplicaciones

jueves 16 de noviembre de 2023

Ya que la inteligencia artificial ha incrementado su presencia en internet y se ha establecido como una potente herramienta de apoyo, OpenAI decidió desarrollar una nueva forma de personalizar los usos de ChatGPT con una tienda virtual de aplicaciones que se pueden instalar en el chatbot y que desbloquean características especiales.

La plataforma, llamada “GPT Store”, tendrá una función similar a la de tiendas como App Store, Google Play Store o Microsoft Store, pues se podrán encontrar todas las herramientas disponibles desarrolladas por OpenAI o que fueron desarrolladas por la comunidad de usuarios.

Según el CEO de la empresa, Sam Altman, los usuarios de la plataforma ya estaban pidiendo nuevas opciones de personalización para ChatGPT, lo que podría lograrse con la inclusión de la tienda virtual. “Cualquiera podrá crear su propio GPT pues no requiere codificación”, indicó el empresario.

Además, resaltó que con estas herramientas personalizadas los usuarios podrán “hacer algo tan fácil como iniciar la conversación, dar instrucciones y conocimientos adicionales y elegir lo que se puede hacer, ya sea buscar en la web, crear imágenes o analizar datos”.

De igual forma, los usuarios interesados en generar sus propias aplicaciones que puedan aumentar la personalización básica de ChatGPT, pueden hacerlo a partir de la plataforma “chat.openai.com/create” que ya se encuentra activa y solo requiere experiencia o capacidad para escribir prompts o indicaciones. Por supuesto, este espacio de creación solo estará disponible para los usuarios suscritos a ChatGPT Plus o ChatGPT Enterprise.

Una vez que estas sean creadas y publicadas en la plataforma de OpenAI, los usuarios tendrán a su disposición una web completa que, al igual que una tienda de aplicaciones como las ya mencionadas, mostrará un ranking con las funciones más populares, además de las más descargadas y aquellas que sean las más usadas en diferentes categorías como educación, entretenimiento, entre otras.

Ya que los usuarios pueden generar sus versiones propias de ChatGPT, estas aplicaciones podrán ser una fuente de ingreso para que sus creadores se vean motivados a producir más con el paso del tiempo.

Altman indicó que esta tienda virtual estará activa en los últimos días del mes de noviembre del año 2023, aunque no indicó una fecha específica para su lanzamiento oficial.

Aunque se ha determinado que cada usuario tendrá una forma de ganar dinero con la plataforma, lo cierto es que aún no se sabe si algunas de estas herramientas personalizadas serán compatibles con otros servicios como los sistemas operativos de Android o iOS.

Un dispositivo exclusivo para inteligencia artificial

OpenAI también estaría detrás de la creación de un dispositivo especial único que permita el acceso a la inteligencia artificial cada vez que se necesite. El CEO de la empresa de tecnología, Sam Altman, ya se habría reunido con Jony Ive, ex diseñador de Apple (dejó la compañía en el año 2019) y quien fuera responsable del modelo de productos como el iPhone, iMac y MacBook Air, dispositivos que cobraron gran popularidad y tienen gran aceptación.

Según The Information, tanto Altman como Ive se habrían reunido en varias ocasiones para hablar sobre el desarrollo de este nuevo producto de cuya forma, color o funciones aún no se conoce nada. Sin embargo, al estar relacionado directamente con OpenAI, se puede intuir que sería una especie de dispositivo móvil (no necesariamente un celular) que dará acceso a las herramientas actuales o futuras que desarrolla la compañía.

Aunque Ive tenga experiencia diseñando celulares y computadores para Apple, lo cierto es que esto no significa que el dispositivo que OpenAI tiene en mente será alguno de ellos pues actualmente ya cuenta con aplicaciones nativas (Android y iOS) además de una página web que es de libre acceso para cualquier usuario.