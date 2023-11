Balotaje 2023: ¿Qué va a pasar con el feriado del lunes y el fin de semana largo?

De esta manera, los comicios se desarrollarán un día antes del feriado del 20 de noviembre. Se trata de uno de los últimos fines de semana largos del año por el que hubo discusiones respecto a la posibilidad de trasladarlo para alentar a una mayor concurrencia en las urnas.

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, por lo que se trata de un día no laborable, el único del mes de noviembre. En la fecha se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, en el período de conformación del país. El acontecimiento recuerda la resistencia armada de tropas nacionales frente al avance de un ejército anglo-francés.

Entre 1845 y 1850 una escuadra anglo-francesa bloqueó el Río de la Plata, impidiendo el paso de los barcos hacia Buenos Aires o a los puertos de la Confederación. Con excepción de Montevideo, dado que los europeos argumentaban que la existencia del Uruguay estaba amenazada por el sitio que sufría.

Estos tenía en mente navegar los ríos interiores de nuestro país para seguir comercializando, un hecho que el gobernador Juan Manuel de Rosas, a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, quería impedir.

Por este motivo todo estalló el 20 de noviembre de 1845 cuando la flota anglo-francesa pretendió forzar el paso navegando por el río Paraná. Habían partido de Montevideo el 17, y del imponente convoy de modernos buques de guerra, algunos a vela y otros a vapor, fuertemente artillados, iban 92 buques mercantes con un importante cargamento para comerciar.

¿Cuál fue la polémica alrededor del feriado del 20 de noviembre?

Cuando se confirmó que finalmente habría una segunda vuelta electoral para definir al próximo presidente del país -la cual se realizaría el 19 de noviembre, tal como estaba estipulado previamente-el centro de atención se posó sobre el feriado del 20 y los riesgos de baja concurrencia a las urnas que este traería consigo, dado que es un fin de semana largo.

En consecuencia, referentes opositores y hasta las autoridades de la propia Cámara Nacional Electoral le solicitaron al gobierno de Alberto Fernández mover la fecha (calificada como “trasladable”) a fin de evitar el éxodo de ciudadanos a lugares turísticos y garantizar la mayor participación posible en los comicios.

No obstante, la postura del oficialismo fue innegociable y, pese a los reiterados pedidos, oficializaron que no modificarán el calendario ni trasladarán el feriado.

¿Qué hacer si no puedo ir a votar en el balotaje 2023?

En caso de no asistir a sufragar en el balotaje 2023, para justificar la ausencia, las personas deberán concurrir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre en ese momento. Una vez allí, se debe solicitar una certificación escrita que justifique su imposibilidad de sufragar.

Si el elector entre 18 y 70 años y no asistió a votar el día de la elección, para no formar parte del Registro de Infractores, tiene que justificar tu ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones. Si no lo justifica, le corresponderá una multa y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Este trámite podrá realizarse hasta el 21 de diciembre, según el cronograma electoral oficial.

¿Cuántos feriados y fines de semana largos quedan en 2023?

Durante el mes de diciembre aún restan dos feriados más y ambos son fines de semana largos. El próximo es el del viernes 8, cuando se celebra la Inmaculada Concepción de María. Se trata de una jornada inamovible, de acuerdo al calendario del 2023.

El siguiente, y el último del año, es el de Navidad. Es el 25 de diciembre y cae lunes, por lo que también habrá una extensión de ese fin de semana.