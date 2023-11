Chile en llamas: el argentino Eduardo Berizzo renunció a la dirección técnica

viernes 17 de noviembre de 2023

Tras el empate 0 a 0 frente a Paraguay, Eduardo Berizzo presentó su renuncia como director técnico de la selección chilena. La decisión llega después de un rendimiento irregular en las eliminatorias, donde solo logró un triunfo en cinco partidos, cayendo en dos ocasiones y empatando en otras dos.

En una conferencia de prensa, Berizzo expresó su deseo de dejar el cargo, reconociendo que los resultados obtenidos no estuvieron a la altura de las expectativas. "He manifestado mi deseo de dejar el cargo al presidente de la Federación. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocerlo", afirmó el exfutbolista ante los medios.

âš½ï¸ÂðŸ‡¨ðŸ‡±ðŸ—£ï¸Â Las palabras del adiós...



Con esta escueta declaración tras el partido ante Paraguay, Eduardo Berizzo comunicó su renuncia al banco de la Roja. "Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando las cosas no funcionan", dijo el ahora ex DT de Chile.… pic.twitter.com/So1g9ziUbG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 17, 2023

El paso del Toto por la selección chilena duró apenas 18 meses, comenzando con una derrota frente a Corea del Sur en un amistoso en junio de 2022. Con un registro de cinco derrotas, tres empates y tres triunfos en encuentros previos a las eliminatorias, Berizzo no logró enderezar el rumbo en el camino hacia el Mundial 2026.

Los candidatos a reemplazarlo

La ANFP (Federación Chilena) ya ha comenzado a explorar opciones para el reemplazo, con nombres como el de Ricardo Gareca, exentrenador de Perú, José Néstor Pekerman, Ariel Holan y Gustavo Quinteros, figuras que aparecen en el radar para ocupar el puesto vacante en la dirección técnica de La Roja.

Fuente: Infobae