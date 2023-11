Nicki Nicole y Peso Pluma se mostraron juntos en los Latin Grammy 2023

Con tan sólo 24 años, Peso Pluma revolucionó la música con su nuevo género de los corridos tumbados. El protagonista de la Bzrp Music Sessions, Vol. 55 conquistó los principales rankings de las plataformas. El joven talento recibió dos grandes reconocimientos por su hit “Ella Baila Sola”, misma que interpreta al lado de Eslabón Armado. Las mismas fueron en la categoría de Mejor Canción Regional y Canción del Año.

El look de la artista urbana fue uno de los más elogiados de toda la alfombra roja. En ese sentido, los expertos destacaron la elección de Nicki para un evento de estas características. “Este sin dudas es uno de los looks que más me gustó. Este año fueron en general muy sport y más urbanos, y este es un vestido que está en el medio. Es para un tipo de gala así, que la ropa es más canchera. Está muy realizado, me encanta. No entiendo muy bien si es latex o un cuero simil latex, pero me encanta y me encanta el look en general, está muy bien”, destacó Javier Saiach sobre Nicki Nicole y su paso por la alfombra roja.

Por su parte, Jorge Rey planteó: “Para mí es un maniquí con esa textura vinílica tipo arnés, con ese corset súper que le calza espectacular. Es una tipología que para mí la favorece un montón y es tendencia”. Mientras tanto, Laurino elogió el concepto total en el look de la rosarina, desde el peinado hasta el color: “En el caso de ella, tenemos un claro ejemplo de un estilismo muy bien pensado. No solo se trata de la elección del peinado, el maquillaje y el vestido para la ocasión, sino también de acertar en el color del vestido de acuerdo a su colorimetría personal. Esto es algo que no se debe pasar por alto al elegir el atuendo adecuado”.

La pareja confirmó su romance a finales de octubre con una contundente foto. Como prueba de que su amor crecía día a día, y de que el noviazgo entre ambos tomaba cada vez más fuerza, la cantante posteó el regalo que el mexicano le había hecho: “Feliz cumpleaños para mí. Alguien me hizo un altar de cumpleaños”. Y mostró un impactante ramo de flores blancas, que le había regalado Hassan Emilio Kabande Laija (verdadero nombre del artista), y si bien no nombró al autor de la sorpresa, fue el propio azteca quien reveló su identidad al embeber la historia y responderle “Feliz cumpleaños BB!”.

Desde hace semanas se pudo a ver a la pareja compartiendo en los parque de Disney y luego en una visita fugaz a la Argentina, donde la rosarina lo invitó a su ciudad y hasta lo llevó a ver un partido de fútbol de Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa. Allí ambos lucieron la camiseta del equipo y siguieron el encuentro con mucha pasión.