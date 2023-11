Alcaraz vs. Djokovic en ATP Finals: horario y dónde ver el partido

El clamor sobre el bajón ‘repentino’ del español hizo saltar las alarmas. Antes de enfrentar la gira asiática, Alcaraz tenía en juego el número uno. Podía recuperarlo antes de que finalizase el año, pero no obtuvo los resultados esperados. En Pekín cayó en semifinales y en Shanghái en octavos, lo que volvía tarea difícil su objetivo. No estaba todo perdido, le quedaba París. Pero, para sorpresa de mucho, cayó en segunda ronda. Algunos lo acusaban a la fascitis plantar que todavía le acarreaba molestias, otros a exceso de cansancio... El caso es que Alcaraz tenía ya el liderato perdido, Djokovic solo necesitaba una victoria para certificarlo (la consiguió en el primer partido de las Finals ante Rune). Su entrenador confesó este viernes en una entrevista con diario MARCA que “profesionalmente tiene que empezar a aprender que el mundo del tenis es de enero a noviembre”, acusando sus malos resultados, o no tan buenos como esperaba, a un “exceso de equipaje” en las últimas semanas.

Lo que está claro es que Carlitos no se ha dado por vencido, y ha querido demostrarlo así en las Nitto. Pese a un mal comienzo, con el tropiezo en el primer partido ante Zverev, Alcaraz ha conseguido vencer en el resto de partidos de su grupo rojo y clasificar como primero. Stefanos Tsitsipas ha sido segundo, el griego se medirá con Jannik Sinner, italiano, de momento, invicto en las ATP Finals.

¿A qué hora es el Alcaraz-Djokovic de las ATP Finals?

El partido entre el español y el serbio se celebrará a las 18:30 hora peninsular, en el que será el segundo partido de las semifinales del día. El primero, que enfrentará a Sinner y a Medvedev dará comienzo a las 12:00 hora peninsular.

¿Dónde ver el Alcaraz-Djokovic de las ATP Finals?

Las semifinales de las ATP Finals 2023 se pondrán seguir en televisión a través de Movistar+. A través de Movistar Deportes (dial 63) y #Vamos (dial 53), la plataforma ofrecerá todos los partidos en directo.