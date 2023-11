Papelón en Las Vegas: una alcantarilla rompió la Ferrari de Sainz en la F1

La sesión de entrenamientos inaugural del fin de semana inaugural del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 finalizó temprano después de que se enseñaran banderas rojas tras una detención en pista de Carlos Sainz.

Apenas corrieron los primeros 10 minutos después de la hora pactada para el inicio de la FP1, Sainz se detuvo en la pista del Circuito del Strip de Las Vegas. Las imágenes a bordo mostraban que en el 'dashboard' -tablero electrónico- del español había aparecido un mensaje que decía "Para el coche".

Mientras los oficiales de pista trabajaban para retirar la Ferrari accidentada, el tiempo seguía corriendo. Pero luego se anunció que la sesión no se resumiría y la FIA confirmó que estaban analizando un problema con una tapa de drenaje de agua en la pista, que les obligaría a un trabajo de reparación de emergencia.

