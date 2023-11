Levantaron la clausura de La Bombonera tras el partido de la Selección

viernes 17 de noviembre de 2023

Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires levantó la clausura que había impuesto sobre La Bombonera por un exceso en el aforo de las tribunas Norte media y sur durante la derrota de la Selección Argentina por 2-0 contra su par de Uruguay, en la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En las primeras horas de la tarde del viernes el club presentó a la documentación correspondiente y abonará una multa a modo de pena, ya que la clausura era solo preventiva. El monto aún no fue estipulado porque ahora vendrá un proceso administrativo que determinará la cantidad de dinero a pagar. Por otra parte, hay que aclarar que es la tercera vez en el año que el Alberto J. Armando es clausurado. Las anteriores ocasiones también habían sido por una sobrepoblación o por problemas relacionados con la estructura de las tribunas ante el movimiento de los hinchas.

Un rato antes de que se conociera la noticia, Sebastián Rodríguez, abogado del departamento de Legales del cuadro de la Ribera, había expresado que iba estar habilitada para las elecciones del próximo 2 de diciembre: "Los tiempos de la clausura no los sabemos. Es administrativa hasta donde sabemos, pero no debería llegar al 2 de diciembre".

En este sentido, el letrado apuntó que todo forma parte de una conspiración contra la figura del vicepresidente: "Ni nosotros sabemos lo que pasó. No lo podemos entender. Tuve la suerte de estar en la cancha y era una fiesta familiar, muchos chicos y familias. La cancha estaba espectacular. Ahora la clausuran por tercera vez en el año con el argumento de que había exceso de aforo en las tribunas. Yo estoy sorprendido porque uno miraba a la platea preferencial y se veían lugares vacíos. No había nadie sentado en la escalera, era algo impecable. Por un lado nos sorprende y por otro no, porque ya es la tercera vez en el año. Boca puso a disposición su estadio para recibir a la Selección. Vinieron todos los ídolos de los chicos para que los chicos los disfruten y terminamos nuevamente con una clausura del estadio. Lamentablemente, no nos queda otra que pensar que hay una persecución contra Boca Juniors y a sus directivos".

Según lo señalado en el informe de la cantidad de espectadores hubo más gente que la permitida en algunos sectores, como la Socios Norte, donde generalmente se ubica La 12, las plateas preferenciales y VIPS, pero no en el recuento total de asistentes. El número total no considera los pulmones necesarios para un duelo con visitantes, como sucedió ante el elenco de Marcelo Bielsa, por lo que algunos hinchas tuvieron que ubicarse en los pasillos y escaleras.

El comunicado de Boca en el que denuncia "animosidad" por la clausura

"Orgullosos de haber recibido en casa a los campeones del mundo en un clima festivo y con total normalidad, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el encuentro, la clausura de La Bombonera por alegar que se había superado su capacidad de aforo.

Dadas las circunstancias del caso, el club considera que dicha acción evidencia animosidad contra la institución, algo que se ha reiterado sugestivamente en varias oportunidades en lo que va del año". /TyCSports