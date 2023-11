Balotaje 2023: todo lo que hay que saber para entender la votación de mañana

sábado 18 de noviembre de 2023

Este domingo 19 de noviembre se llevará adelante en el país el balotaje 2023 para definir quién será el próximo presidente de la Nación en una segunda vuelta que enfrenta a Javier Milei y Sergio Massa. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar?

Qué se vota en el balotaje 2023

En el balotaje del 19 de noviembre se define al próximo presidente de la Argentina. Durante la jornada, al ingresar al cuarto oscuro, los electores solo encontrarán dos boletas: la de Sergio Massa y la de Javier Milei, que son los dos candidatos con la mayor cantidad de votos logrados en los comicios generales de octubre.

El ganador de esta segunda vuelta será quien ocupe el máximo cargo ejecutivo nacional, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.

Quiénes son los candidatos a presidente en el balotaje 2023

En los comicios del 19 de noviembre se presentan los dos candidatos que más votos obtuvieron en las elecciones generales de octubre, que se enfrentarán en el balotaje 2023:

Sergio Massa (Unión por la Patria)

Javier Milei (La Libertad Avanza)

Javier Milei y Sergio Massa, los candidatos a presidente que compiten en el balotaje 2023 en Argentina

Por qué hay balotaje

Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45 por ciento de los votos totales u obtener al menos el 40 por ciento y superar al contrincante más cercano por más de 10 puntos porcentuales de diferencia. Cómo esto no ocurrió en las elecciones generales de octubre, se debe llevar a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en esos comicios, que en este caso son representantes de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

¿Es obligatorio votar en el balotaje 2023?

Sí, la participación en el balotaje es obligatoria. Así lo indica la Ley de Ciudadanía Argentina, la 26.674, que establece: “Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito”. La legislación indica, además, que “son electores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años de edad” que no estén inhabilitados por ley a emitir el voto.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en el balotaje 2023?

La Cámara Nacional Electoral difundió cuáles son los documentos válidos para votar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

que contiene la leyenda “No válido para votar”. DNI tarjeta

Cabe señalar que no se aceptará un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial. Tampoco se aceptará el pasaporte como un documento válido para votar.

¿A quién beneficia el voto en blanco en el balotaje 2023?

El hecho de introducir un sobre vacío en la urna de votación en el balotaje es una opción de sufragio válida pero no se traduce en una ventaja para ningún candidato en particular. Así lo señaló el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, quien aclaró que “no beneficia especialmente a ninguno de los dos candidatos”.

“El voto blanco es válido según nuestro Código Electoral, no es nulo, pero no computa para ninguno de los dos candidatos”, señaló la autoridad electoral en una entrevista en Todo Noticias (TN) este miércoles.

Cómo consultar el padrón electoral para saber dónde votar

Para averiguar los datos para poder votar en el balotaje del 19 de noviembre puede seguir los siguientes pasos:

Ingresar en el sitio web del padrón electoral de la Cámara Nacional Electoral Indicar el número de DNI sin puntos ni letras Seleccionar género Seleccionar distrito Introducir el código verificador A continuación, podrá chequear podrá ver en pantalla el nombre y el apellido del votante, el distrito y la sección electoral, la dirección y el nombre del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

¿Cómo justificar el no voto en el balotaje 2023?

Para justificar la ausencia en el balotaje 2023, las personas deberán concurrir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre en ese momento. Una vez allí, se debe solicitar una certificación escrita que justifique su imposibilidad de sufragar.

Para esto se debe realizar una consulta a través de Internet y enviar los documentos que corroboren el motivo de fuerza mayor que les impidió emitir el sufragio. Cuentan con 60 días desde las elecciones para presentar el formulario ante la Justicia Electoral, ya que en caso contrario la multa se adherirá automáticamente en el Registro de Infractores de cada persona.