La esposa de Aníbal Lotocki aseguró que Silvina Luna no cuidó su salud y causó indignación

sábado 18 de noviembre de 2023

Majo Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki, generó indignación al revelar los supuestos dos errores garrafales que Silvina Luna habría cometido tras aumentarse los glúteos con el popular médico, que actualmente se encuentra detenido. Al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine), sostuvo que ella no cumplió con las recomendaciones que le habían indicado para el postoperatorio.

“No leí la historia clínica en su totalidad, pero dice ‘no compromiso y no adherencia a los tratamientos requeridos’, y es una constante que se repite”, disparó filosa y culpando a la ex Gran Hermano de haber desencadenado todos los problemas de salud que la atormentaron tras la intervención.

Su versión discrepa bastante de la de Ezequiel Luna, el hermano de la modelo, que a mediados de septiembre le confió a Ángel De Brito cómo fue el dramático episodio que vivió Silvina al salir del quirófano: “No podía moverse. La llevé yo en el auto cola para arriba”. Con la angustia a flor de piel por los recuerdos, agregó: “Cuando la tocábamos para ayudarla a cambiarse o ayudarla a moverse, sentíamos durezas en su cuerpo. La tocabas y tenía una pelota dura que nos impresionaba”.

Majo Favarón se muestra incondicional con Aníbal Lotocki

Cómo son los días de Aníbal Lotocki en la cárcel

En cuanto a la actualidad de Lotocki, quien se encuentra detenido en Ezeiza, Favarón contó que ella suele realizar visitas: “Lo veo y espero los días para verlo, y preparo cosas para llevarle. Decir que está bien es una mentira, pero se mantiene mentalmente fuerte”. Sobre las actividades del médico en la cárcel, detalló: “Hace actividades con otras personas, lee mucho, los libros son súper importantes para él, le llevamos un montón, creo que ya podría poner una biblioteca ahí adentro porque tiene muchos libros. De esa manera se mantiene entretenido. Está escribiendo mucho”.

Al ser consultada por su estado de ánimo, Favarón contó que está viviendo con una amiga y una amiga que la acompañan: “Yo no estoy pasando un buen momento, pero hasta en los peores momentos, con más o menos angustia, estoy tranquila y no tengo motivos para no estarlo”.

“El poder de los medios de comunicación tengo que felicitarlos, porque es como una Corte Suprema, los jueces hacen más caso a los medios de comunicación que a los leyes en las que se tienen que apoyar. Los jueces escuchan a la televisión y no se apoyan en las leyes”, disparó sobre el tratamiento mediático que se le dio al caso de Lotocki.