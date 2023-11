El conmovedor relato de Sonsoles Rey sobre su salud

¿Por qué necesita un nuevo trasplante? “La respuesta precisa no la tengo. Dicen que los riñones tienen vida útil. A mí me llegó a escribir gente que me dice que no crea que duran diez años, porque por ahí está trasplantada hace veinticinco y está perfecta. Yo tuve mala suerte. No sé, tal vez es porque tengo que hablar de esto y estar acá para pegarle un cachetazo a todo el mundo y mostrarle que la vida va por otro lado. Y para que se den cuenta de que hay que donar, que todos tenemos que ser donantes y que la Ley Justina tiene que estar efectiva en todo el país pero de verdad”, explicó la mujer en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Y siguió: “Encima, de mil personas que pueden llegar a ser donantes, solo cuatro lo pueden donar. Porque si tuviste alguna enfermedad no podés. Y porque si la persona se mueren en un accidente y hay muerte del cuerpo, tampoco se puede, tiene que haber muerte cerebral. Y es un tema de mie...”.

El proceso

Sol también explicó el problema burocrático y el costo que implica hacer un trasplante con alguien que no es familiar directo. “La primera abogada a la que llamé para hacer esto con Pachu me quería cobrar 4800 dólares. Porque tiene que intervenir la Justicia para demostrar que yo no le estoy pagando, que no hay negocio. Pero, si él me donara y yo le quisiera regalar un departamento, ¿qué les importa a los demás? Es un gesto”, señaló.