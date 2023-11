Norberto Marcos aseguró que ya no puede comunicarse con Fátima Flórez

Además, Marcos denunció que ya no se comunica con su Flórez. “Nos cortaron el diálogo”, insistió apuntando contra el entorno de la artista. Y agregó: “No solo por Ana Rosenfeld, por varias personas supongo yo, porque no veía el problema en que nos pudiéramos comunicar, somos dos seres humanos que tuvieron una vida en común durante muchos años y creo que nos amamos mucho”.

Luego reconoció: “La verdad no tengo ni idea quién nos cortó el diálogo. Yo no fui, porque yo no corte ningún teléfono. Con respecto a las cuestiones económicas está todo perfectamente expuesto y Ana Rosenfeld lo sabe perfectamente”.

Por su parte, el productor confirmó cómo serán los pasos a seguir:.“Ahora depende de los abogados, al estar los abogados esto es otra historia, a mí me hubiera gustado resolverlo entre nosotros dos”, reconoció. Y confesó cómo se siente al respecto: “Me duele que tengamos que estar hablando por medio de terceras personas”.

Hace un mes al aire de A la Barbarossa (Telefe), Marcos sostuvo que él está dispuesto a que se investigue cómo fue el manejo de los bienes en común. Todo comenzó cuando la abogada de su expareja contó en A la tarde (América) que irían a juicio por la división de bienes, ya que en las dos mediaciones que tuvieron no llegaron a ponerse de acuerdo.

Ingresos y administración del dinero