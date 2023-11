Tucumán comenzó a definir el próximo presidente de los argentinos

domingo 19 de noviembre de 2023

Ya abrieron los comicios en Tucumán y se espera que más 1,3 millón de ciudadanos, incluyendo a los jóvenes de 16 y de 17 años, acudan hoy a alguna de las 3.893 urnas de los 484 establecimientos habilitados en la provincia.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmó que recién a las 21, tres horas después del cierre de los comicios, habrá un resultado del balotaje "consolidado y representativo".

Según establece la legislación electoral, los resultados sólo pueden comenzar a ser informados tres horas después de cerrada la elección a las 18.

Massa y Milei llegan a este balotaje -el segundo después del único antecedente que registra la historia, el del 2015, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli- casi un mes después de la sorpresiva victoria del ministro de Economía, que en las generales de octubre cortó la inercia triunfal del candidato libertario de las primarias: según el escrutinio definitivo, el candidato de UP se impuso con el 36,7% -9,6 millones de votos- frente al 29,9% de Milei -cosechó 7,8 millones de votos-.

En tercer lugar, Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich como candidata, coronó otra de las sorpresas de la primera vuelta con una frustrante performance que redondeó el 23,83% de los votos -6,2 millones de personas-

Desde entonces, Massa siguió adelante con su estrategia personalista, centrada exclusivamente en su figura, despojado premeditadamente de cualquier insignia kirchnerista y desmarcado, como pudo -¿pudo?-, de la severa crisis económica, mientras que el diputado de LLA tardó solo 48 horas en sellar un acuerdo electoral con Macri, que se apoderó de la campaña libertaria hasta militarla con insistencia a través de los medios.

Milei, un candidato outsider y ultraliberal que logró capitalizar el creciente malhumor social con el sistema político, denostado bajo el concepto de “casta”, se dejó influenciar desde aquel momento por el ex presidente a cambio de un mayor control en la fiscalización -un rubro tabú en el campamento libertario-, y una alianza de gobernabilidad, al menos en lo parlamentario, si es que logra ganar el balotaje.

Macri, según su entorno apurado por Bullrich, decidió que también se jugaría su futuro político detrás del candidato de La Libertad Avanza, impulsado, en buena medida, por su enemistad pública y privada con Massa.

A partir de ese pacto, en parte del círculo rojo y en el sistema político el balotaje quedó reducido ya no a Massa vs. Milei si no a Massa vs. Milei y Macri. En la oposición, la dirigencia se repartió detrás de esa dicotomía.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en el balotaje de las elecciones 2023?

La segunda vuelta electoral se desarrolla este domingo 19 de noviembre para elegir al próximo presidente de la Nación. Para emitir el sufragio, se necesita validar la identidad del elector ante las autoridades de mesa.

La Cámara Nacional Electoral difundió cuáles son los documentos válidos para votar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

que contiene la leyenda “No válido para votar”. DNI tarjeta

Cabe señalar que no se aceptará un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial. Tampoco se aceptará el pasaporte como un documento válido para votar.