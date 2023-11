Mirtha Legrand recordó un inédito momento: cómo fue el primer voto femenino

Mirtha Legrand recordó este sábado, por primera vez en televisión y en forma pública, su participación en la primera elección con voto femenino en Argentina, llevada a cabo en el año 1951.

“Yo soy grande y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón”, contó la diva de la televisión en su programa.

El sábado 18 de noviembre, la Chiqui recibió en La noche de Mirtha al humorista Roberto Moldavsy y a los periodistas Marcelo Polino, especialista en espectáculos, y a Débora Plager y Luis Majul, dedicados a la política. Y la veda que rige en el país desde las 8 horas del viernes obligó a los presentes a eludir las referencias políticas y referirse a las temáticas referentes a los comicios del domingo con la cintura del caso.

Minutos después, la producción de su programa puso al aire un video sobre ese día histórico, donde se ve a La Chiqui introduciendo su voto en la urna. “1951. Yo me casé en el 46, así que llevaba cinco años de casada”, evocó la conductora.

“Yo me emociono casi hasta las lágrimas cuando voy a votar. Soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me visto a la hora adecuada, me esperan muchos periodistas, voto en una escuela cerca de mi casa. Es un día de fiesta”, relató de acuerdo al ritual que lleva a cabo desde 1951, cuando se instauró por primera vez el voto femenino.

Luego de las felicitaciones de los cuatro invitados, Plager retomó su pregunta inicial. “Débora, yo soy grande, y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón, y de Eva”, afirmó ante la insistencia de la periodista. Al rato, mostraron las imágenes de la Chiqui emitiendo sonriente su sufragio, junto a otra celebridad como Tita Merello y volvió a recibir el aplauso de la mesaza.

Vale destacar que elección tras elección Mirtha valida estas palabras con hechos, ya que es una de las celebridades infaltable en las urnas cada vez que se celebran comicios en el país. Es una gran defensora del derecho al voto y lo hace valer aunque esté eximida de hacerlo por tener más de 70 años. Y luego de las primarias celebradas en agosto, se hizo viral el mencionado video en el que la conductora sobresale entre las mujeres votaron por primera vez en el país.

El video es en blanco y negro, pertenece al Archivo General de la Nación y allí aparecen diversas actrices ejerciendo su deber cívico. En aquel momento, Mirtha tenía 24 años y era una popular estrella del cine argentino. También aparecieron imágenes de otras colegas, como por ejemplo, Zully Moreno, Lola Membrives, Fanny Navarro y inolvidable Tita.

Este domingo se repetirá el ritual. Mirtha asistirá a la escuela indicada acompañada por su gente de confianza, saludará a las autoridades de mesa, le pedirán una y mil fotos, posará para los reporteros gráficos y responderá la requisitoria de los periodistas. Y en algún momento de esta vorágine, emitirá su voto. Y quizás después de su deber cívico, dé más precisiones del candidato que se llevó su sufragio.