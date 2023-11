Así funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo

domingo 19 de noviembre de 2023

Durante el fin de semana largo en coincidencia con el balotaje presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa, los servicios municipales se brindarán de la siguiente manera este 20 de noviembre por conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional.

- Ómnibus: circularán con la frecuencia de los domingos.

- Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera reducida, con guardias en el microcentro y dentro de las cuatro avenidas principales de la Capital. Se recomienda a los vecinos sacar los residuos domiciliarios recién el próximo martes 21, cuando se volverá a prestar con normalidad el servicio.

- Dirección de Salud municipal: la guardia de emergencias médicas y odontológicas atenderá durante el fin de semana largo las 24 horas en el CAC Nº 2, ubicado en Marina Alfaro 1449.

- Mercado Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): el lunes no abrirá sus puertas.

- Cementerios municipales: el próximo lunes, los cementerios del Oeste, Jardín y del Norte recibirán visitas de 8 a 12 y de 15 a 18.

Caen las reservas hoteleras en todo el país

A causa del balotaje se registraron bajos niveles de ocupación en los principales puntos turísticos del país.

El oficialismo se negó a trasladar el feriado pese a las sugerencias de la Cámara Nacional Electoral, con el simple objetivo de desalentar la participación en la elección. El objetivo era beneficiar al ministro de Economía a partir de una estimación: que el fin de semana largo movilizaría al votante antiperonista que no está convencido de inclinarse por el candidato de La Libertad Avanza y, en efecto, podría faltar a las urnas este domingo por estar de viaje.

Los hoteles de la Costa Atlántica operan -en promedio- a la mitad de su capacidad, lo cual expone que la afluencia de turistas procedentes del Área Metropolitana de Buenos Aires -que suelen movilizarse hacia esos destinos en estas fechas- es muy baja.

Por el contrario, la ocupación crece en aquellos puntos turísticos elegidos en su mayoría por extranjeros, como la Patagonia.

Luego de las elecciones generales de octubre se replicaron varios pedidos al Gobierno para moviera al 27 de noviembre la conmemoración al Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, la iniciativa de los diferentes rubros que componen el sector turístico fue rechazada, lo cual provocó que en varios destinos cayeran las reservas que estaban programadas con meses de anticipación.

Según Damián Di Pace, consultor económico y director de Focus Market, 788.333 argentinos viajarían este fin de semana, por lo cual pegarán el faltazo a las urnas. Sin el factor balotaje, el fin de semana largo de noviembre había movilizado a 1,5 millones de personas el año pasado, según datos del Observatorio Argentino de Turismo. Casi el doble. Otro factor decisivo por entonces fue el lanzamiento del Programa PreViaje 3.

“La ocupación hotelera va a ser baja. Las reservas no pagadas seguramente se caigan”, había anticipado este viernes Salvador Femenia, de la Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). “El balotaje va a impactar en el turismo. Es un fin de semana dentro del calendario turístico que no es el más exitoso y con este condimento se va a ver afectado”, amplió.