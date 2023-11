Boletas rotas o alteradas: los apoderados de LLA y UP pidieron que las reconozcan igual

domingo 19 de noviembre de 2023

Las repetidas denuncias sobre la aparición en las mesas de votación de boletas rotas o correspondientes a las PASO, donde se postulaban precandidatos a la presidencia, fue otro de los focos de esta elección de balotaje 2023 para elegir presidente.

Por un lado, La Libertad Avanza aseguró que electores se encontraron con boletas de las PASO en el cuarto oscuro y pidió a la Justicia que sean consideradas como válidas. Al mismo tiempo, aseguraron que varias de sus boletas fueron robadas o destruidas parcialmente. Incluso se difundieron videos escatológicos en mesas de votación. Por otra parte, desde Unión por la Patria, también aseguraron que sufrieron roturas de boletas, la aparición de papeles que no corresponden a esta elección o incluso algunas con el nombre de un candidato mal escrito. Al hablar después de sufragar, Malena Galmarini, la esposa del candidato a presidente por Unión por la Patria, aseguró que esos papeles deben ser considerados válidos. “Que se respete el espíritu del votante”, argumentó Galmarini.

Durante la reunión e la Junta Nacional Electoral que hubo al mediodía, los apoderados de LLA pidieron que sean válidas las boletas de las PASO porque detectaron casos en PBA en donde habían aparecido esos papeles en vez de los que correspondían a las generales o al balotaje.

“Por medio de la presente y la gran cantidad de consulta que hemos recibido en relación con boletas que estaba en el los cuartos cursos correspondientes a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias queremos hacer saber que ya se ha planteado la situación a la justicia nacional electoral con asiento en la Capital Federal y la Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires”, dijo en un escrito el apoderado Santiago Viola.

Según se sostuvo, “específicamente se solicitó la aprobación de la boleta mencionada como así también que se tengan por válidos todos los votos emitidos en los cuales se aclara la voluntad del elector. Ello, se añadió, en concordancia con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Según se indicó, “nos encontramos a la espera de la resolución de la justicia electoral a los fines de transmitir tranquilidad a los fiscales y autoridades de mesa para el momento del recuento de votos.

Hasta las 16, la Cámara Electoral no había hecho saber ninguna decisión al respecto, indicaron a Infobae las fuentes consultadas. El tribunal ya había admitido validar los papeles de las generales pero no los de las PASO.

"Queda claro cual es el espíritu del votante y hay que respetarlo"

Tras denunciar la rotura de boletas de Unión por la Patria, Malena Galmarini afirmó que aunque estén dañadas son válidas y deben ser contabilizadas.“Queremos hacer la denuncia en juzgado nacional porque es algo que no se hace y no se debe hacer. Nos acusaron a nosotros pero quienes intentan romper la transparencia de este proceso son esos que nos acusaron”, anticipó la titular de AySA. “Aunque las boletas estén rotas son válidas y no se recurrirán ni anularán. Queda claro cuál es el espíritu del votante y hay que respetarlo”, aclaró sobre la situación conocida desde Unión por la Patria, que denunciaron boletas rotas que corrían riesgos de ser anuladas.

El frente Unión por la Patria Mendoza hizo pública su denuncia ante la Junta y la fiscalía federal la situación de robo y rotura de boletas en casi todos los departamentos de la provincia. En Cordoba también se detectaron rotura de boletas en el borde superior izquierdo donde se encuentra el número de lista (134) de Unión por la Patria.

En Chaco, el apoderado de esa fuerza poltica sostuvo que “personas anónimas destruyen el margen superior izquierdo -en donde figura el número de lista, el cual es extraído de aquélla- y se las deja en ordenadamente - mezcladas en la pila de boletas del Frente dentro del cuarto oscuro-, a los fines de que los electores las extraigan de allí para colocarlas en sus respectivos sobres y así emitir sus votos”.

También dijeron que aparecieron “boletas de sufragio del mismo Frente -Unión por la Patria-, también colocadas por manos anónimas dentro de las mismas pilas de boletas en el cuarto oscuro, con fecha de elección que no se corresponde ni con el 22 de Octubre del 2023 - Elecciones Generales- ni con el 19 de Noviembre de 2023 -balotaje del día de la fecha-, con la misma finalidad de que el elector -sin advertir tal extremo-, tome dichas boletas para colocarlas en sus respectivos sobres para sufragar.

Por último aseguró que hubo boletas de Unión por la Patria que en iguales condiciones personas anónimas colocan en los cuartos oscuros -mezcladas en la pila de boletas correspondiente a dicho Frente- y en las cuales se observa que el nombre de uno de los candidatos -o de ambos en otros casos- se encuentran incorrectamente consignados: el candidato a vicepresidente Agustín Rossi está escrito con una sola S./Infobae