Marcelo Gallardo llegó a Arabia Saudita para asumir en Al-Ittihad

domingo 19 de noviembre de 2023

Marcelo Gallardo, emblemático exentrenador de River, llegó a Arabia Saudita para asumir en el Al-Ittihad, su próximo desafío profesional después de un año alejado de las canchas.

El Muñeco arribó al país de Medio Oriente durante este domingo junto a varios de sus colaboradores: fueron recibidos por flores por parte de representantes de la institución saudí. El técnico firmará un vínculo por un año y medio con el club.

Gallardo, ilusionado con su nuevo desafío en Arabia Saudita

"Tenía ganas de volver a trabajar, estoy entusiasmado porque se trata de algo diferente. Elegí al Al-Ittihad en una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal, fue un sentir, creo que hay mucho por desarrollar", analizó el "Muñeco" en diálogo con los medios de prensa, en el ingreso al aeropuerto Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, este sábado.

Gallardo, de 47 años, se alejó de River en diciembre del 2023 luego de haber encabezado uno de los ciclos más importantes en la historia del club y, pese a que fue tentado durante esta temporada por algunos clubes de Europa como Mónaco, Olympique de Marsella, Sevilla y Valencia, no aceptó esas propuestas y recién le dio el sí el jueves último al club árabe. "Fue un lindo año disfrutando de otras cosas de la vida fuera del fútbol. La pasé muy bien. Esta propuesta la acepté porque me incentivaron con un gran proyecto en un lugar que todavía tiene cierta virginidad, eso me motiva, me proyecta en un mercado nuevo y me abre la cabeza, ya que es algo diferente que me motiva en este tiempo con ganas de volver a trabajar", reveló el Muñeco./tycsports