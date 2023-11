Sergio Massa evalúa pedir licencia en el Ministerio de Economía

Las declaraciones de Victoria Villarruel.

Javier Milei será el nuevo presidente y Sergio Massa reconoció la derrota

Javier Milei (La Libertad Avanza) será el nuevo presidente luego de ganarle el balotaje este domingo a Sergio Massa (Unión por la Patria) por casi 12 puntos. “Hoy comienza la reconstrucción argentina”, empezó el discurso del libertario. Luego agradeció a su militancia y a los fiscales y, en especial, a su hermana Karina, jefa de campaña. También a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia. Hoy se termina el modelo empobrecedor del estado omnipresente. Se termina la idea de que el Estado es un botín a repartir. Hoy retomamos el camino que hizo grande a este país. Las ideas de nuestros padres fundadores”, leyó el presidente electo.

Por su parte, antes de que se conozcan los resultados oficiales de la elección presidencial, Sergio Massa reconoció su derrota ante Javier Milei. “Esta jornada ratifica una cosa frente a tanta discusión: la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que respeta siempre los resultados. Quiero decirles que los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo”, expresó.

Además, enfatizó que “mañana mismo tiene que poner mecanismos de transición de enlace democrático. Desde mañana la responsabilidad de dar certezas y dar garantías es responsabilidad del presidente electo y esperemos que así lo haga”./TN