La reacción de Gianinna Maradona ante el triunfo de Javier Milei

lunes 20 de noviembre de 2023

Gianinna Maradona se expresó políticamente hace unos días y llamó a no votar a Javier Milei en la segunda vuelta. Sin embargo, después del resultado de este domingo y tras el triunfo del líder de la Libertad Avanza en el balotaje presidencial, una de las hijas de Diego volvió a la carga y apuntó duramente contra el libertario.

La mamá de Benja Agüero subió un video a través de su cuenta personal de Instagram en el que se lo ve al libertario exponiendo sus ideales, con una frase que apuntó directamente al presidente electo por los argentinos. “El presidente de mi país. ¡Que dios nos ayude!”.

Gianinna Maradona hizo una fuerte crítica contra Javier Milei en la previa del balotaje

“Las personas que aman al Diego no votan a Milei”, dice un post de su cuenta de Instagram que publicó en sus historias.

Dalma Maradona también cargó contra Javier Milei

Dalma Maradona publicó un comunicado en su cuenta de Instagram y llamó a no votar a Milei. “¿Cómo vamos a tener a un presidente que odia al país que quiere gobernar? #NOVOTESAMILEI”, escribió.

Y a su vez, amplió: “Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada. Entiendo que estamos todos enojados y cansados, pero hay cosas con las que no puedo negociar”.

“Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESI y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. ¡Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país!”, añadió.