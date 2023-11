El FMI felicitó a Javier Milei por su victoria en el balotaje

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), felicitó al presidente electo, Javier Milei, luego de su victoria en el balotaje presidencial de ayer. La funcionaria dijo que espera trabajar estrechamente con la nueva adminsitración que asumirá el 10 de diciembre.

“Felicitaciones al Presidente electo Javier Milei. Esperamos trabajar estrechamente con él y su administración en el próximo período para desarrollar e implementar un plan sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento inclusivo para todos los argentinos”, escribió en su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

La llegada de Milei a la Casa Rosada, sin dudas, abre una nueva era en la relación entre la Argentina y el FMI. En un contexto de reservas escasas en el Banco Central, asoma como central la de alinear cuál será la nueva estrategia en la relación con el organismo internacional.

El programa con el FMI ya venía a los tumbos y terminó de descarrilarse en los últimos meses con la ola de medidas electorales del ministro-candidato Sergio Massa, que elevó el gasto a límites que alarmaron hasta el directorio del organismo. Había una revisión prevista en noviembre, que quedó congelada y que ya se sabe que no cumple ninguna de las metas de déficit fiscal, reservas y emisión que se habían acordado. Para el Fondo fue una pesadilla que Massa , teniendo en sus manos el grifo del gasto, fuera candidato .

Además, hay en enero vencimientos por US$ 2.000 millones. Las reservas están en rojo. ¿El FMI le dará una oportunidad al flamante presidente? Se estima que el organismo podría extenderle una mano, quizás con autorizar algún atraso o “arrears” mientras se negocia la actualización del programa. “Mientras no se acumulen demasiados arrears no es tan complicado”, dicen quienes conocen los manejos del FMI.