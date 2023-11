Fátima Flórez imitó a Cristina Kirchner en su primera declaración tras ganar Milei

lunes 20 de noviembre de 2023

Tras conocerse el resultado del balotaje en el que Javier Milei resultó vencedor por sobre Sergio Massa, con más del 55% de los votos, una de las palabras más buscadas era la de Fátima Florez. La humorista, que comenzó una relación con el economista hace menos de seis meses, habló con Socios del espectáculo (El Trece), y reveló detalles de lo vivido en el búnker de La Libertad Avanza.

“Estoy feliz, movilizada, imaginate que fue un día largo el de ayer y con muchas emociones. Un día histórico, realmente, es un día histórico. No sé cómo explicártelo. Fui a votar con el corazón y realmente esta sorpresa, este triunfo tan grande, con un porcentaje tan alto es muy fuerte”, aseguró sin dudar respecto de lo que se vivió en la jornada del último domingo.

Sobre su apreciación en lo que corresponde a la diferencia de más de 10 puntos frente al candidato del oficialismo, aseguró: “Lo sentía, porque en la calle se sentía, en el cariño de la gente. Estoy muy feliz y orgullosa por todo eso”.

Fátima Flórez en exclusiva con #SociosDelEspectaculo: "Sentí que Javi iba a ganar". pic.twitter.com/a928ZCC51J — Socios del espectáculo (@socioseltrece) November 20, 2023

Además, respecto de su futuro laboral, detalló que igualmente piensa en la próxima temporada de teatro: “Creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta. Estoy preparando la temporada de verano, para estar en Mar del Plata y hacer como hago siempre los dos meses de temporada a full, con un megashow espectacular que va a estar increíble y al mismo tiempo acompañarlo a Javier en este rol tan importante, para el cual la gente lo eligió prácticamente de manera unánime, y sí, se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas”.

Sobre el rol de primera dama, destacó: “Siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien amí al alma, que me llena el corazón, lo disfruto, lo hice siempre y lo haré más, porque me encanta, porque lo siento. Es un placer para mí realizar esta tarea porque siempre hacer el bien y ayudar al otro me llena el corazón”.

En lo que respecta a las instancias vividas el último domingo reveló: “Fue una noche larga, de festejos. Imagínense, no es normal vivir así un día de votación”. Iniciada su relación con Milei a inicios dde este año, en la comunicación telefónic aseguró nunca haber imaginado este presente: “La vida me sorprendió, la vida me atravesó, me atravesó el corazón. El amor te atraviesa y no tiene explicación y no se planifica, y llega a tu vida y es hermoso”.

“Hace meses que estoy viviendo mil sensaciones lindas, experiencias, aprendizajes, y siempre manteniendo los pies sobre la tierra, mi esencia, y admirando siempre a Javier, un hombre brillante que agradezco siempre a la vida y a Dios por haberlo cruzado en mi camino”, destacó sobre la relación que mantienen entre ambos puertas adentro. También destacó el buen trato recibido por parte del equipo del economista: “Fui muy bien recibida por todos y la verdad es que fue hermoso”.

Sobre las primeras horas de esta mañana, aseguró: “Javier está despierto desde muy temprano, empezó con sus tareas, con sus actividades y ocupaciones, que son muchísimas. para él tiene muchísimas horas”.

“Somo siempre, la pasamos muy bien, tenemos una conexión espiritual muy linda, una conexión física y realmente la pasamos muy bien”, reveló sobre cómo terminaron ambos la noche del domingo.

Hacia el final de la charla, Florez se tomó un minuto para realizar una de sus clásicas imitaciones de Cristina Kirchner a instancias de un pedido de los conductores y panelistas del ciclo. Allí, improvisó impostando su voz: “Buenos días a todos y a todas, desde Italia, buongiorno Socios. Quiero saludar y felicitar al actual presidente de los argentinos, Javier Gerardo Milei y a la señora Fátima Florez por ser la primera dama, gracias a todos y a todas”. /Infobae