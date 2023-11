La fuerte reacción de Carmen Barbieri tras enterarse que Fede Bal está de novio

Carmen Barbieri expresó su molestia al enterarse de la noticia del nuevo noviazgo de su hijo, Federico Bal, con la bailarina Flor Díaz, según contó Estefi Berardi. La panelista de Mañanísima reveló al aire del programa la fuerte frase que la conductora del ciclo pronunció en privado.

Durante la emisión del programa, Majo Martino informó sobre el nuevo romance de Bal con Díaz, lo que llevó a Berardi a compartir la reacción de Barbieri cuando se enteró de la noticia en off.

Según Estefi, Carmen expresó: “¡Cómo va a estar de novio de vuelta este pibe!”. La panelista mencionó que Barbieri no estaba molesta con la prensa por divulgar la noticia, sino con su propio hijo por haber anunciado públicamente su relación.

Carmen explicó su punto de vista, destacando que, aunque respeta la vida privada de Fede, le molestó que haya dicho públicamente que está “de novio” tan pronto después de su separación de Sofía Aldrey. La conductora expresó su desaprobación por respeto a la imagen de Fede y también por consideración hacia Sofía.

Fede había declarado previamente que estaba “de novio con Flor Díaz”, colocando la etiqueta en su relación. La reacción de Carmen ante esta noticia fue clara: “Me enojé con él, no con la prensa. Porque decir que está de novio... Y no es en contra de ella. Me parece divina y me parece que trabajé con ella en ‘Tu cara me suena’… Fede me dice ‘es mi novia, mamá. ¿Y qué? Soy feliz’. Yo le dije que no le voy a hablar por una semana”.