El debate entre Closs y Rubinska tras el triunfo de Milei

Javier Milei fue elegido presidente de la Argentina y la discusión respecto al dictamen de las urnas superó el ámbito de los programas políticos o canales de noticias. Tanto es así que en medio de una emisión deportiva se dio el apasionado debate entre Mariano Closs y Luciana Rubinska, quienes intercambiaron ideas sobre el tema.

Closs conduce el programa F12 que se emite de lunes a viernes al mediodía por ESPN. Ya en la presentación el también relator se refirió a las elecciones y elogió al “pueblo argentino” por su amplia participación en las urnas. Media hora más tarde el tema se reflotó durante el móvil en el predio de Ezeiza con la cobertura de Boca Juniors, que este miércoles jugará contra Estudiantes de La Plata la semifinal de la Copa Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

En ese momento Closs volvió a insistir sobre la decisión que tomó el electorado. “¿La gente sabés qué hizo? ‘Quiero esto’. Es simple, es más simple. No hay mucho análisis. La gente dijo, “¿cómo estamos en casa? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo está mi familia? No aguanto más. Tac, esto”.

Allí Rubinska se refirió al “hartazgo. Un ‘no’ a este gobierno. Una negativa a lo que hizo este gobierno”, mientras que Closs le respondió “la gente votó la cara del actual presidente electo”.

El ida y vuelta siguió y Luciana le respondió “de esa simpleza, de la que vos tenés esa lectura, también hay ese análisis que engloba un poco a interpretar cómo alcanza ese 55 por ciento”. Closs reaccionó e indicó “la gente dijo… Dos años, este hombre (por Javier Milei) que la verdad era un panelista de economía, y finalmente la gente dijo ‘es acá, es por acá’”.

Fue ahí cuando Mariano apuntó a que “el periodismo, para mí, desde mi lugar, chiquito, minúsculo, de observador y periodista deportivo, me parece que se tiene que replantear un montón de situaciones”. Luego agregó que “debe ser difícil pertenecer a medios que te tienen que ir guiando… Listo, cada cual tiene su convicción, después podés estar trabajando o no”.

Ante esa afirmación, la periodista esgrimió que “yo creo que en el periodismo deportivo pasa lo mismo también. Pero, bueno también es como mucho más amplio…” En referencia a eso, Closs aclaró que “el día que alguien me diga o me escriba ‘tenés que decir esto’, le digo ‘muchas gracias’. El día que me bajen línea, me voy. Tengo mis convicciones. Mi personalidad”. Y Luciana reparó que “a mí en lo personal nadie me dice lo que tengo que decir. Te digo por lo menos desde lo personal”.

En los casi dos minutos que duró aproximadamente el disenso, ambos hablaron sin interrupciones de sus compañeros. Luciana insistió en que “a mí nadie me dice lo que tengo que decir. Yo digo lo que pienso e intento hacerlo con información, con serenidad y con consciencia de lo que se está viviendo. Por el resto no puedo hablar”. Fue ahí cuando Closs decidió dar por terminado el tema.

Este domingo, el candidato liberal Javier Milei ganó el balotaje que decidió el nuevo presidente en la Argentina con un 55,69 por ciento de los votos contra Sergio Massa, que llegó al 44,30 por ciento de los sufragios. /Infobae