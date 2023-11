La DAIA pidió a la Justicia la suspensión del recital de Roger Waters en Buenos Aires

martes 21 de noviembre de 2023

La DAIA informó mediante un comunicado que presentó ante la Justicia un amparo con un pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters que tiene previsto dar esta noche en Buenos Aires.

El músico británico se presentará en Buenos Aires, en el estadio de River Plate, hoy y mañana y viene de dar dos conciertoc en Motevideo, también rodeado de polémica: en las dos ciudades las principales cadenas hoteleras le negaron alojamiento.

La DAIA denuncia que, además de las expresiones que Waters venía teniendo, durante el show de Uruguay “insultó al presidente de la Comunidad Judía de Uruguay y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino”.

En efecto, durante uno de los shows en Uruguay, el ex Pink Floyd no se mantuvo al margen de las polémicas que ya había desatado. Al comienzo lo recordó con un video en el que se dirigió a quienes dicen que les encantan los temas de Pink Floyd pero no pueden soportar “la política de Roger”. A ellos les dijo que se fueran “a la mierda”, o bien al bar más cercano.

Roger Waters se encargó de hacer referencia a la situación que rodeó esta llegada a Montevideo. Primero hizo mención al presidente del Comité Central Israelita del Uruguay: “Quiero decirle especiales buenas noches al señor Roby Schindler, quien es el líder de alguna organización israelí de aquí y me hizo prohibir en los hermosos hoteles de su ciudad. Así que Roby, ¡fuck you!”, insultó Waters con furia sobre el escenario. El músico agregó que, mientras hablaba, “el gobierno de Israel está asesinando al pueblo palestino en Gaza”.