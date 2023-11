Se viene primera movilización piquetera tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje

martes 21 de noviembre de 2023

El Polo Obrero convoca a una movilización en el Parque Lezama, Ciudad de Buenos Aires, el próximo jueves 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, marcando su primera acción tras la victoria de Javier Milei en el balotage. Bajo el lema 'Basta de gobiernos ajustadores', la agrupación piquetera enfatiza la defensa de sus reclamos en un 'Plenario Nacional Piquetero'.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, adelantó esta marcha días antes del balotaje presidencial, declarando que 'no nos jodan con que tenemos que elegir'. Sostuvo que, independientemente del resultado, ya habían decidido redoblar la resistencia al ajuste.

[AHORA] El Polo Obrero realizará este jueves su primera marcha tras el balotaje: "Este proceso tenemos que enfrentarlo con movilización y lucha". https://t.co/y69MecDGkv pic.twitter.com/eZl5nBOzD2 — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 21, 2023

"No podemos hacer como la CGT y la CTA que no se preparan y paralizan a los trabajadores frente a este ataque, que no niegan ni oficialistas ni opositores" aseguró. La movilización busca discutir estrategias contra el ajuste prometido por ambos candidatos y la represión a la protesta social que afecta a activistas, piqueteros y trabajadores.

En contraste con sindicatos aliados al Gobierno, el Polo Obrero señaló que no se quedarán pasivos ante los ataques, diferenciándose de posturas como la de Libres del Sur, que apoyó abiertamente a Massa. La convocatoria nacional busca unificar reclamos bajo la consigna 'que el ajuste no lo pague el pueblo', ante la percepción de posibles medidas económicas de ajuste por parte de los recién elegidos líderes políticos.

Fuente: perfil