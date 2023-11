Manuel Ugarte habló y se disculpó tras el obsceno gesto a De Paul

martes 21 de noviembre de 2023

El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte expresó hoy su arrepentimiento por el gesto que le realizó a Rodrigo De Paul el pasado jueves en la victoria de la "Celeste" ante los campeones del Mundo.

A propósito de esto, el volante del PSG señaló que se comportó como “un animal” y que durante el partido no se dio cuenta de lo que había hecho. El futbolista, que está suspendido y no podrá jugar el partido ante Bolivia, contó también que le pidió disculpas a De Paul por su comportamiento.

El gesto de Ugarte a De Paul (?) pic.twitter.com/xv0RMRs8fx — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2023

“Cuando vi el gesto dije: ¡Soy un animal! Pasa que el partido estaba tremendo y ni me di cuenta del gesto que hice. De hecho seguí jugando sin pensarlo”, señaló Ugarte antes de regresar a París.Cuando me dijeron que se había hecho viral pregunté: ¿Qué gesto? Me quería matar, ya pedí disculpas”, señaló en diálogo con Sport 890.

Durante un cruce en el primer tiempo, Ugarte atacó a De Paul, le hizo un gesto de muy mal gusto y lo acusó de ser un “mamadera de Messi”.

Fuente: el destape