Flor Parise y Karina Jelinek hablaron por primera vez sobre su relación

Este lunes se llevó a cabo un nuevo programa del Bailando 2023 el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América en donde Karina Jelinek fue una de las invitadas estrellas de la noche, ya que participó de la salsa de a tres como invitada de Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez.

Mientras la mediática estaba al aire, su novia Flor Parise se encontraba en los pasillos del canal viendo el programa. La cámara de Intrusos las encontró y pudo conseguir el testimonio de las dos y fue la primera nota pública que dieron después de varios años de amor.

Fue este martes al aire de Intrusos donde dieron a conocer la entrevista y el testimonio tanto de Flor como de Karina. “Ay no perdón, me da mucha verguenza de verdad, no quiero, gracias”, le dijo Parise a Gonzalo Vázquez, el notero del ciclo de América, quien insistió para tener algún textual: “Sí está todo super bien con Kari”, confesó Flor y volvió a argumentar su postura. “Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor”, agregó mientras corría su mirada hacia el monitor donde se estaba llevando adelante el ciclo en vivo.

Una vez que terminó la presentación, Karina salió de la pista para darle lugar a otra pareja y cuando ingresó a los pasillos, el cronista fue en búsqueda de su palabra y la consiguió. “Estuvimos hablando con Flor recién, nos dijo que no le gustaba, que era muy tímida”, le comentó el cronista a lo que Jelinek acotó: “Ay sí, es lo peor que le podrías haber hecho”, aclaró.