Dalma y Gianinna Maradona le respondieron a Mauricio Macri

Después de escuchar las polémicas declaraciones de Mauricio Macri sobre Diego Armando Maradona, Gianinna -la hija menor del Diez- defendió su sangre y lanzó una fuerte respuesta a través de sus redes sociales. Más tarde, Dalma también se sumó y escribió algo.

Luego de la entrevista del ex presidente de la Nación en TN, la descendiente de Pelusa publicó una serie de posteos, con uno destacado donde solo se podía ver la palabra "cartonero" acompañada del emoticón de un beso, haciendo una clara referencia al apodo ofensivo que su padre le puso a Macri en 1996, cuando ambos se encontraban en Boca.

Asimismo, también compartió un archivo donde Pelusa criticaba a Macri: "Él será presidente de Boca por muchos años y yo seré jugador de Boca ojalá por un par, pero no me gusta el manejo que tiene. Se lo digo: yo no soy empleado de él, él no es mi jefe. Nunca va a poder hablar de tú a tú conmigo porque él es hijo de padre muy rico y yo soy hijo de padre muy pobre. Tenemos distintos caminos y tenemos distintas crianzas. Es así, es clarita la historia", decía Diego en aquel entonces.

Por otro lado, entre las demás historias que publicó, se encuentran otras frases en honor a la memoria de Maradona: "El pueblo no olvida, Maradoniano hasta los huevos", "Diego vive en el pueblo" y "Nunca nadie podrá apagar tanto Diego".

Dalma también publicó algunas historias, y en una escribió: "Esa es la parte que realmente no entiendo! Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos Y DEJEN A MI PAPÁ EN PAZ! Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y NO LO HICIERON! Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, MÁS GRANDE SE HACE!".

Las polémicas declaraciones de Macri

Al ser consultado por el Mundial de Qatar 2022, Macri comparó a Lionel Messi con Diego Maradona y generó un fuerte debate en las redes sociales, donde muchos lo criticaban, mientras que otros intentaban defender su controversial postura.

"Se terminó la época de Maradona. Era disruptivo y trasgresor. Todos dependían de él. Ahora, hubo un equipo en el que cada uno cumplió su tarea y acompañó a Messi, un líder pro-familia, humilde, querido en todo el mundo", sentenció Macri. Y reforzó: "Messi es un líder totalmente positivo que el argentino valoró, no tengamos como ídolo al vivo trasgresor".

Todas las historias de Gianinna

Fuente: Ole