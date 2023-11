Milei: "Al ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta"

martes 21 de noviembre de 2023

En una de sus primeras entrevistas como presidente electo, Javier Milei ratificó este martes 21 de noviembre que buscará equilibrar las cuentas del Estado desde el primer día de su gestión, anticipó que está conformando “un seleccionado” para su Gabinete, y llevó tranquilidad a la inquietud expresada por algunos gobernadores de provincias que temían recortes en los fondos de la coparticipación federal de impuestos. “No es algo que yo pueda modificar”, señaló quien asumirá el 10 de diciembre en la Casa Rosada.

Milei acudió a los estudios del canal Neura Media para mantener una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, que reunió a cientos de miles de seguidores a través de YouTube. Allí hizo un repaso de lo que fue la campaña electoral con momentos de mucha tensión que involucraron agresiones hacia su persona, algo que piensa dejar en el pasado para dar vuelta la página, según afirmó.

Luego dio algunos indicios de lo que es su expertise, la economía. Dejó claro que su objetivo de resolver los desequilibrios macroeconómicos comenzará a buscarse desde el primer día en que asuma el gobierno. Dijo, además, que esto fue legitimado en las urnas. “Es la primera vez que alguien gana diciendo que va a hacer un ajuste”, afirmó.

Tras ello, Milei reiteró otra de sus consignas: que el ajuste no recaerá sobre la ciudadanía sino sobre lo que él popularizó como “la casta”. “Pero al ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta, los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los medios que cuidan a los corruptos, los sindicalistas, los profesionales corruptos”, aseguró.

El PRESIDENTE ARGENTINO 🇦🇷 Javier Milei, afirmó en Neura Media con Alejandro Fantino que:



-"El ajuste NO lo paga la gente de bien lo pagan los delincuentes, lo paga la CASTA"

-"Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, NO la gente"

-"Lo paga el estado NO el sector privado" pic.twitter.com/yjDhvt1fh1 — 𝐄𝖒𝖆𝖓𝖚𝖊𝖑 🏝️ (@ProcerMilei) November 21, 2023

El líder libertario, además, adelantó que avanzar en esa premisa implica un proceso que podría demandar los primeros dos años de su gestión. “La política monetaria tiene un rezago de entre 18 y 24 meses. Aún cuando cortaras hoy la emisión, la inflación va a empezar a bajar entre 18 y 24 meses. La convertibilidad tardó 20 meses, fue el programa fiscal más exitoso de la historia”, dijo.

Asimismo, hizo un repaso de las crisis de la historia Argentina, comparándola con experiencias traumáticas de las décadas de los 70, 80 y 90, y advirtió que el desequilibrio fiscal actual es peor. “Son 15 puntos del Producto Bruto Interno”, alertó. “La hiperinflación está plantada”, advirtió Milei, retomando sus críticas a la gestión que le heredará el gobierno del presidente Alberto Fernández, con su ex adversario, Sergio Massa, como ministro de Economía.

No obstante, dejó una mirada optimista. “Creo que para acomodar la Macro tenemos tiempo, las bombas que dejaron, confío en que las podemos desactivar”, señaló.

Respecto de esta cartera y la integración de su equipo, Javier Milei aún no anunció a una figura que se haga cargo como titular del palacio de Hacienda. Sí, en cambio, ratificó que será una persona elegida por él, acompañada de profesionales también seleccionados por él mismo.

La preocupación de los gobernadores

En otro tramo del diálogo entre Milei y Fantino, el periodista y conductor le trasladó una inquietud que aseguró haber recibido de distintos gobernadores de provincias, cuyas gestiones dependen en gran medida de los fondos que distribuye el Estado nacional a través de la coparticipación federal de impuestos.

Frente a ello, Milei transmitió un mensaje de tranquilidad. “Me sorprende que hagan esa pregunta. Para modificar la coparticipación, en el Senado tiene que haber unanimidad. No deberían tener miedo. No podría modificarla yo. La constitución del 94, además, exigía tener una nueva ley de coparticipación con ciertas características y dicha ley hoy no está”, remarcó.

“Es como otras mentiras que se dijeron. Como voy a privatizar la educación si es responsabilidad de las provincias. No tienen goyete esas preguntas”, aseguró.

Javier Milei protagonizó la entrevista un día después de lo previsto, a raíz del trabajo que viene llevando adelante en el Hotel Libertador, su residencia de los últimos meses. “Soy un workaholic”, dijo el presidente electo, en relación a su aversión a trabajar a tiempo completo.

La broma de Alberto Fernández

El presidente electo y el saliente tuvieron su primer encuentro en esa condición esta mañana. Fue en la Quinta de Olivos, donde Alberto Fernández fue anfitrión de Milei, en un diálogo que se extendió por dos horas. El libertario contó que en ese encuentro el presidente Fernández bromeó, comparándose con un broker inmobiliario, a lo que Milei respondió: “Yo soy el próximo inquilino”. Con esa frase, el presidente electo buscó describir cuál será su estilo en el ejercicio del poder.

“Mi vínculo con el poder no es como el resto de los políticos. Te piden el voto para que le des el poder de transformar tu vida, es arrogante. Nosotro lo pedimos para devolver el poder, para que vos seas el arquitecto de tu futuro. Me caracterizo por delegar, un proceso de competencia donde quedan los mejores”, contó.

Las agresiones recibidas y el perdón

La campaña de cara al balotaje terminó hace sólo una semana. El presidente electo aseguró que en ese período las agresiones personales que recibió no registran precedentes. Sin embargo, aseguró estar en condiciones de perdonas y mirar hacia adelante. “No hay registro histórico de la campaña negativa, no hay registro de la plata que puso Massa para aniquilar a un ser humano, eso se hizo con recursos del Estado. Entrabas a Youtube y salían los videos que hacían los brasileros, sembrando el terror en la gente, con mentiras. Fue espantoso”, lamentó.

“Lo sintetizó con una frase. Es de Menem, muy sabia, que es vos no manejás mirando el espejo retrovisor. Mirar para atrás no suma para nada”, agregó.

Sin embargo, el presidente señaló que no tendrá problemas para dejar atrás ese período. “Con todas las cosas que tengo que estar resolviendo, no puedo perder un minuto en tomar una venganza. Sería un idiota”, cerró el próximo presidente argentino. /Infobae