"El equilibrio fiscal no está en discusión; ministro que gasta de más, lo echo"

miércoles 22 de noviembre de 2023

El presidente electo, Javier Milei, adelantó que en su gestión, que comenzará a partir del 10 de diciembre, la prioridad será alcanzar el equilibrio fiscal a partir de la reducción del gasto público.

En ese sentido, advirtió: "No se negocia el equilibrio fiscal, no está bajo discusión. Ministro que gasta de más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", dijo en diálogo con Alejandro Fantino en Neura.

Sobre el recorte, aclaró que "el ajuste va a ir a los políticos" y enfatizó que si se alcanza el equilibrio fiscal a fines de 2024, habrá consecuencias positivas. "Si vos no tenés déficit, significa que vos no generás deuda. Si no generás deuda, la relación deuda-producto no crece y por ende sos sustentable y podés pagar tu deuda. Si pagás la deuda, el precio de los títulos va a subir y eso va hacer que la tasa de interés se derrumbe y el ajuste va a terminar siendo expansivo", explicó Milei sobre su política económica para cuando asuma el gobierno.

Por otro lado, detalló cuál es su estrategia en relación a los títulos públicos: "Lo otro que vamos a trabajar es terminar con el problema de las Leliq que va a terminar con el 10% del déficit fiscal. Vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI. Eso va a generar un gran ahorro que se va a poder destinar a la inversión. Va a haber una expansión de la economía brutal", auguró el futuro presidente.

En ese sentido destacó: "Si nosotros en 2024 logramos poner en caja las cuentas públicas resolver el problema de las Leliq y abrir el cepo, el año 2025 va a ser brillante, con caída de la inflación y los salarios volando en dólares".

Milei adelantó que cortarán las obras públicas y advirtió: "Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper"

Otro de los recortes que prometió Javier Milei fue en relación a la obra pública. Tras ser consultado por Fantino sobre los proyectos que ya están en desarrollo sostuvo: "Las obras pueden ser entregadas al sector privado y que las terminen ellos, nosotros no tenemos plata. Le buscará la forma el que hace el proyecto".

Advirtió: "Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper, 95% de pobres y 70/80% de indigentes. Si querés gastá más: hiperinflación y 95% de pobres. Venezuela hizo eso. Cuando se enfrentó a lo mismo, Ecuador dolarizó, multiplicó por 10 los salarios y exterminó la inflación", cerró Milei.