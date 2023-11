Cuántos argentinos tienen acceso a gas natural, cloacas y vivienda propia

Cuando se habla de “condiciones de vida” de los argentinos, se analiza usualmente el nivel de ingresos de los hogares, pero existen variables estructurales que permiten ver un poco más allá de la situación financiera actual de cada familia. Cuántas personas son propietarias de sus viviendas y cuántas casas tienen acceso a las redes públicas de luz, gas y agua son algunos de los puntos que se pueden estudiar y en los que se pueden encontrar grandes diferencias según cada provincia.

Todos estos datos pueden ser consultados en el informe definitivo presentado por el Indec sobre el Censo Nacional 2022. En el estudio se presentan detalles para el total nacional, por provincia y por departamento.

De acuerdo a los datos relevados por el Indec, el 48,6% de la población (22.167.790 personas) vive en hogares en los que se utiliza principalmente la red de gas para cocinar en el día a día. Otro 43,9% (20.034.720 personas) utiliza mayormente gas de garrafa. El otro 7,5% de la población se divide entre electricidad, gas en tubo, leña y “otros combustibles”.

El organismo no especifica si las personas que usan principalmente gas de garrafa lo hacen porque no tienen acceso a la red pública o simplemente por elección. Sin embargo, el último informe de Condiciones de Vida publicado por el propio Indec aclara que un 38,1% de la población del país no tiene conexión de gas domiciliaria.

Ahora bien, más allá de los datos generales, se pueden observar grandes diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Según los resultados del Censo, la provincia con mayor porcentaje de población con acceso a la red pública de gas es Santa Cruz, con un 78,2%. Le siguen La Pampa (89,7%), Chubut (86%), Neuquén (83,8%), Río Negro (82%) y Tierra del Fuego (81,6%), es decir toda la Patagonia.