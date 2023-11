Rodrigo De Paul reveló la verdadera lesión que sufrió Lionel Messi

Este martes la Selección Argentina se llevó un triunfazo histórico en el Maracaná ante Brasil gracias al tanto de Nicolás Otamendi de cabeza. Quien encendió las alarmas durante el encuentro fue Leo Messi, que fue varias veces atendido por una molestia muscular y terminó siendo reemplazado por Di María. Rodrigo De Paul confirmó que le pasó.

Una vez finalizado el encuentro, Leo Messi publicó un mensaje tras la victoria en tierras brasileñas destacando que "el equipo sigue haciendo historia" y tampoco se olvidó de la represión policial que sufrieron los hinchas argentinos. Fue en ese posteo donde De Paul hizo su revelación: "Defendiste a la gente y jugaste desgarrado por nosotros, gracias capitán".

Leo había dejado ver varias muestras de molestia durante el partido, fue masajeado e incluso en el entretiempo fue rápidamente al vestuario para ser atendido por el cuerpo médico de la selección. "Es el único jugador del mundo que puede jugar en las condiciones que jugó él. Tenía una molestia en el aductor y jugó hasta donde pudo, dio una mano al equipo y sabemos todo lo que significa", dijo Scaloni en conferencia de prensa tras la victoria al ser consultado por Messi.

El astro rosarino sufre un dolor en el aductor de su pierna derecha, por lo que debió ser atendido en más de una oportundidad con masajes por parte del cuerpo médico del plantel. De hecho, al finalizar el primer tiempo se fue rápido al vestuario para intentar trabajar sobre la zona afectada.

