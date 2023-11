"La policía brasileña se sacaba selfies con la radiografía de hinchas argentinos"

miércoles 22 de noviembre de 2023

La victoria de Argentina ante Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas estuvo empañada por un escenario de violencia y represión policial. Testimonios de hinchas argentinos presentes en el lugar relataron el accionar de las fuerzas de seguridad, denunciando graves abusos.

Testimonios afirman que la policía brasileña habría actuado de manera desmedida, incluso tomándose selfies con radiografías de hinchas argentinos heridos, calificándolo como un "trofeo de guerra". En medio de los enfrentamientos, mientras se entonaban los himnos nacionales, se desencadenó una pelea entre seguidores brasileños y argentinos, llevando a algunos aficionados a intervenir para proteger a sus compatriotas.

"LOS POLICÍAS SE SACABAN SELFIES CON NUESTRAS RADIOGRAFÍAS COMO TROFEO DE GUERRA"



El impactante testimonio de Eugenio, uno de los hinchas agredidos por la seguridad de Río de Janeiro en el Maracaná. pic.twitter.com/qc2YwH45cU — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

Los hinchas describen una respuesta policial desproporcionada y unilateral, concentrada únicamente en la represión de los hinchas argentinos, ignorando cualquier altercado protagonizado por los brasileños.

“Estábamos tranquilos en nuestro sector. Comenzó un tumulto y entró un cordón policial. En vez de separar, entraron a los palazos. No peleé ni nada. Yo me caí y me di la cabeza contra uno de los parantes que hay para dividir la escalera en el Maracaná. Cuando me levanto en la camilla dentro del hospital del Maracaná tenía las manos esposadas y llenas de sangre.", detalló el hincha agredido.

Fuente: c5n