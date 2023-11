El motivo por el que Marina Calabró rechazó ser la vocera de Javier Milei

miércoles 22 de noviembre de 2023

Marina Calabró dio a conocer el motivo por el que rechazó ser la vocera presidencial de Javier Milei. La propuesta la había recibido luego de que este domingo el líder de La Libertad Avanza se impusiera en el balotaje ante Sergio Massa.

Según explicó este martes en un móvil para Poco correctos (eltrece), actualmente prefiere dedicarse de lleno a su labor como comunicadora de noticias. “Esta es mi vida, soy periodista y acá me van a encontrar. Acá estoy, y estoy bien”, expresó ella en la nota.

Por eso, se refirió a cómo será su futuro en los medios. “Me van a encontrar en Lanata sin filtro, en LN+ a la mañana con Débora Plager y seguramente en algún programa a la noche y en Los 8 escalones”, aseguró ella, explicando la razón por la que rechazó ejercer el cargo de vocera de Javier Milei.

Incluso, Marina dio otra nota para LAM (América) a la salida de su programa en radio Mitre. “Mi idea es en 2024 seguir haciendo lo que hago porque estoy feliz haciendo lo que hago y porque estoy tratando de construir esta carrera como presentadora de noticias”, insistió, convencida de sus proyectos a futuro.

Si bien ya había dejado en claro el motivo por el que no quiso ser vocera de Milei, Calabró sumó otra explicación relacionada al tema. “Asumir otro tipo de desafíos implica un compromiso, imponer el cuerpo y mentalizarse a un cambio de vida para el que probablemente no esté preparada”, expresó ella.

Cómo trascendió que a Marina Calabró le ofrecieron ser vocera de Javier Milei

El dato trascendió este martes, luego de que Eduardo Feinmann comentara que Karina Milei se puso en contacto con la periodista para comunicarle la propuesta.

Luego, al ser consultada por Jorge Lanata en Radio Mitre sobre estos rumores, Marina fue contundente: “Tengo una mala noticia para darle. Usted me va a tener que seguir aguantando. La vida es así. No es tan fácil. No a todos se va a sacar de encima tan fácil como a Martín Tetaz. A veces se gana, a veces se pierde, Lanata”.

Marina Calabro rechazo la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei



Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta pic.twitter.com/n0jebZIqTM — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 21, 2023

Ángel de Brito, al aire de LAM, dijo que a Marina le comunicaron este ofrecimiento el domingo por la tarde. Esa misma noche, ella ya sabía que iba a rechazarla. “Por cortesía decidido reunirse con el presidente, su hermana y otros miembros del equipo”, explicó el conductor.

