Se conoció cuál el verdadero nombre de Fátima Florez

miércoles 22 de noviembre de 2023

Fátima Florez hizo un rotundo cambio de vida en el último año. Se separó de Norberto Marcos, con quien estuvo casada durante 22 años, y encontró el amor en Javier Milei, que el 10 de diciembre asumirá como presidente de la Argentina. Ella se convertirá en la primera dama, aunque no vivirá con él en la Quinta de Olivos como muchos pensaban.

Su amor e incondicionalidad con el líder de La Libertad Avanza hizo que muchos libertarios investigaran más sobre la actriz e imitadora, que en realidad no se llama Fátima. Su verdadero nombre es María Eugenia Florez, aunque en su círculo íntimo ya se olvidaron que así le pusieron en la partida de nacimiento.

Años atrás, en una entrevista con Pronto, había revelado que fue su exmarido quien comenzó a decirle Fátima. “No sé como nació, pero un día me fui a acostar con mi nombre y al día siguiente me desperté con otro. Él es devoto de la virgen, supongo que fue por eso”, se sinceró.

La impactante predicción sobre Fátima Florez que dejó en shock al entorno de Javier Milei

Javier Milei triunfó en el balotaje y se pondrá la banda presidencial el próximo 10 de diciembre. Lo hará en compañía de Fátima Florez, su pareja, quien anticipó que no abandonará sus trabajos para ser primera dama. El domingo, ambos les demostraron a los argentinos que están muy enamorados y que el noviazgo se afianza cada día más, lo que podría llevarlos a agrandar la familia, según se supo en las últimas horas.

En LAM (América), Pitty La Numeróloga explicó que la comediante podría revivir su deseo de ser madre, esta vez junto al líder de La Libertad Avanza. “Yo creo que empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista”, sostuvo.

Y eso no es todo, también aseguró que su vida podría dar un gran giro a nivel laboral, aunque ella repitió varias veces que no abandonará su carrera. “Por un tiempo creo que sí. Ella va a tener que decidir para qué lado va a querer ir. Ella tiene un muy buen año, empieza en diciembre”, cerró.