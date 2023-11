¿Por qué se festeja hoy el Día de la Música?

miércoles 22 de noviembre de 2023

El Día de la Música se celebra todos los 22 de noviembre, en conjunto con la fiesta de Santa Cecilia, considerada la patrona de este arte por la Iglesia Católica.

Cecilia fue una joven romana nacida entre fines del siglo II y comienzos del siglo III a.C., una época en la que el cristianismo era apenas tolerada en su sociedad, dado que el culto oficial todavía aún eran las deidades locales. Según trascendió, Cecilia optó por la nueva fe que se extendía en el imperio. Conectaba con Dios a través de la música y los cantos de su voz privilegiada. Aunque en su voluntad estaba no casarse para otorgar su virginidad a Cristo, sus padres tuvieron otra idea y la desposaron con un joven pagano, llamado Valeriano.

La mujer que sería santa le dio un mensaje claro en la noche de bodas: “Tengo que decirte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí”. De esta forma, le daba su voluntad de continuar virgen como muestra de devoción divina.