Los precios subieron un 30% en supermercados chinos

miércoles 22 de noviembre de 2023

En Argentina hay 13.000 supermercados chinos. Con presencia en los barrios, son el termómetro justo de lo que pasa en los negocios de cercanía de los hogares. Post elecciones recibieron productos con aumentos de hasta un 30%.

Algo curioso ocurrió entre el jueves y viernes, “parece que muchos consumidores tuvieron temor por el resultado de las elecciones y fueron a comprar y abastecerse antes de elecciones para varias semanas. Aprovecharon la devolución del IVA del 21%, las promociones bancarias y llenaron los changuitos, fueron compras muy superiores a lo normal en esos días”, señaló Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Argentina de Supermercados Chinos.

Ante el aumento en las ventas, los supermercados chinos comenzaron a hacer pedidos de mercadería y se encontraron con que entre jueves y viernes muchas empresas no tenían listados de precios disponibles, menos de la mitad de los consultados estaban en condiciones de vender mercadería, aseguran en la Cámara.

“Las empresas y los mayoristas se guardaron la mercadería y cuando fuimos el lunes encontramos los aumentos. Hicimos un relevamiento propio en mayoristas y distribuidores: de 100 productos relevados el 10% llegaron con subas de precios de hasta 30%. Las categorías que más aumentaron fueron productos de tocador y de limpieza. El producto que más aumento es el fernet que subió un 30%, la lavandina y el detergente aumentaron entre 20 y 25% y el pan dulce subió un 20%”, dijo la presidenta de la Cámara de supermercados chinos.

La suba de precios en alimentos promedio el 10% la semana pasada, con subas en harina, arroz, yerba, fideos, entre otros productos. Esta semana las que aumentaron fuerte fueron las dos multinacionales más importantes.

Durán dijo: “Las verdaderas formadoras de precios son las primeras marcas y luego sigue el resto, como si fuera un efecto dominó. Los agoreros de siempre dicen que habrá más aumentos y las empresas remarcan por las dudas. Nadie quiere perder, ni verdulero, ni carnicero, nadie”.

Un reclamo constante es que los supermercados chinos no adhieren a programas Precios Justos, sobre este tema, Durán responde “nos adherimos pero nadie los respetó. Un solo mayorista cuyo nombre tiene cinco letras nos vendió del listado de 108 productos, por lo menos 30. El resto no cumplió. Elevamos la queja a la Secretaría de Comercio pero no nos dieron respuesta”.

A tan sólo pocos días de la asunción del nuevo presidente, Javier Milei, Durán analizó como será el futuro para el sector que representa: “Si realmente hay un nuevo gobierno que habla de libertad y libertad de precio, nosotros ya estamos acostumbrados a competir. Competimos con los hipermercados, los mercados que ponen los mayoristas y los mercados de proximidad. Generamos un propio equilibrio de competencia. La actual Secretaría de Comercio ayudó a los hipermercados les dio más beneficios, a nosotros no nos ayudaron. Las grandes empresas y cadenas van a llorar a la Secretaría y un Secretario que no conoce la realidad del comercio los ayuda a ellos y no a nosotros. Hace muchos años que vivimos en libe competencia y luchamos con los poderosos”. /BAE Negocios