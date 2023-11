Biró habló de "muertos" y luego se retractó: “Tuve una frase poco feliz”

miércoles 22 de noviembre de 2023

Pablo Biró dio marcha atrás con su advertencia sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas en el gobierno del presidente electo Javier Milei. “Tuve una frase poco feliz”, dijo el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Hoy por la mañana lanzó una dura advertencia para el futuro mandatario en caso de que decida ir contra la línea de bandera. “Nos va a tener que matar y cargar muertos”, aseveró.

“Entre las ansiedades y los medios, tuve una frase poco feliz que sacada de contexto caería muy mal, hasta a mí me cae mal”, dijo en una entrevista con A24. “Cuando la auditen van a ver que es una compañía súper profesional y trae importantes aportes económicos al país”, dijo, defendiendo el desempeño de la aerolínea nacional.

La campaña del miedo no funcionó ni va a funcionar. pic.twitter.com/heIEnCP1jy — Diana Mondino (@DianaMondino) November 22, 2023

Tras ello, la futura canciller de Milei, Diana Mondino, le respondió al gremialista. “La campaña del miedo no funcionó ni va a funcionar”, escribió en la red social X (antes Twitter). En la misma sintonía se expresó la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien pidió terminar con las “mafias sindicales”.

BASTA DE MAFIAS SINDICALES

Las mafias sindicales estuvieron cuatro años en silencio y son cómplices del peor gobierno de la historia. No les importa la democracia, no les importan los argentinos. Y ahora se sacaron todas las caretas: solo les preocupa no perder sus privilegios,… pic.twitter.com/jknOWygzv7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2023

A las pocas horas, Biró se retractó de lo dicho y argumentó que la frase está sacada de contexto. “Fue muy poco feliz porque necesitamos armonía, a Milei lo votó el 55%, estamos lejos estamos de violar la voluntad de la gente”, agregó.

Además, defendió la gestión de la aerolínea bandera: “Aerolíneas no es de los sindicatos, ni de La Cámpora, es de todos los argentinos. Cuando la auditen van a ver que es una compañía súper profesional y trae importantes aportes económicos al país. Cuando ven los números quedan sorprendidos”.

Biró habló sobre su rol en el caso que decidan debatir el fin de la compañía. “Cuando [Milei] ponga gente en el sector y nos den la propuesta, vamos a poner toda nuestra opinión”, estimó. “En el Congreso vamos a poder tener voz como siempre. Nosotros tenemos mucho saber técnico para aportar para los intereses nacionales”, aseguró.

Ante la consulta de si estarían de acuerdo con “despolitizar” la empresa pública, manifestó su acuerdo, ya que de haber contaminación política, ”no va a haber oposición de los sindicatos a que se descontamine”.

“Yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo ‘mirá, si todo eso sucede, nos dejan sin laburo y otra vez como los privados, no cobramos salarios, se roban los aviones y todo... ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos”, concluyó. /La Nación