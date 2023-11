Milei se comparó con Scaloni y apostó a que siga en la Selección

Y, finalmente trazó un paralelismo entre su actualidad y las opiniones que recibió el nacido en Pujato durante sus comienzos en el conjunto nacional: “Pensar que le cuestionaban, (decían) que no podía ser técnico de la Selección argentina porque no tenía experiencia previa y fue campeón mundial. Como a mí me cuestionan mi experiencia...”.

Milei había respaldado a Scaloni con un gesto en redes sociales

No es la primera vez que el próximo Presidente de la Argentina apoya la continuidad de Scaloni. Más temprano le había dado “Me gusta” a un tuit del usuario “Juandoe” que decía: “En TyC confirman que Scaloni no renunció, pero que lo de la conferencia de prensa fue una parada de manos contra el Chiqui Tapia”.

“Llegó la hora de intervenir la AFA, Javier Milei. El cambio tiene que ser total”, pedía el mensaje al que adhirió el líder de La Libertad Avanza./TN