Mariana Brey volvió a enamorarse tras su separación de Pablo Melillo

jueves 23 de noviembre de 2023

Mariana Brey aseguró que está viviendo un gran momento personal. A un año de su separación de Pablo Melillo, con quien estuvo en pareja por 6 años y tuvo una hija, la panelista volvió a apostar al amor.

En diálogo con LAM (América), la periodista se mostró muy contenta por esta nueva etapa. Al ser consultada sobre su actualidad amorosa por Alejandro Castelo, el notero del ciclo, Mariana no ocultó su buen humor. “Mejor que nunca. Yo estoy bien siempre. Relajada”, respondió.

Por supuesto, el cronista quiso saber si estaba saliendo con alguien. “¿Hay alguna citita? Un vamos a merendar”, indagó. Entre risas, Brey detalló tímidamente: “Tomamos un tecito, a veces, puede ser…”. “No estás de novia, pero estás ahí, picoteando tranquila”, agregó el notero. “Estamos bárbaro”, acotó la entrevistada.

Aunque Castelo quiso saber quién era el susodicho y su edad, Mariana evitó dar información sobre su identidad. “Estamos superbien. Siempre hay cosas nuevas y siempre hay cosas buenas”, agregó cuando el periodista le preguntó si se trataba de una persona nueva en su vida.

Tras ver la nota, Ángel de Brito felicitó a quien supo ser su angelita en el programa: “Mariana Brey tiene novio. O algo, no etiquetemos. Tiene algo que la tiene feliz y me encanta. Te mando un beso grande. ¡Por fin!”. Acto seguido, le hizo una aclaración a Pablo Melillo: “Que no se me ofenda el ex, que lo quiero”.