Por qué Bill Gates recomienda una jornada laboral de tres días

jueves 23 de noviembre de 2023

En su aparición más reciente en el podcast “What Now” del presentador de televisión Trevor Noah, Bill Gates indicó que no estaría en desacuerdo en una reducción de los días laborales a solo tres sin necesidad de que esto implique un pago menor. Su idea, en general, describe un momento en el que los humanos no necesiten trabajar demasiado para ganar un sueldo que les permita vivir cómodamente gracias a la inclusión de la inteligencia artificial.

El empresario indicó que la iniciativa parte de la premisa de encontrar un mejor balance entre la vida personal y profesional de los trabajadores y que, en un futuro, las máquinas podrían ser capaces de producir todos los bienes necesarios para la sociedad. Esta sería una aplicación positiva de la inteligencia artificial en la elaboración de productos de primera necesidad, aunque también acepta que hay potencial para un uso perjudicial de esta tecnología.

Si bien Gates reconoce que los avances en la tecnología de inteligencia artificial pueden ser mal utilizados, también indica que este escenario no le preocupa demasiado. En una publicación de su blog “Gates Notes”, el fundador de Microsoft indicó que “el futuro de la inteligencia artificial no es tan sombrío como algunos piensan. Los riesgos son reales pero soy optimista en que sabremos controlarlos”, aseguró.

Por otro lado, también aseguró que el impacto de la inclusión de la inteligencia artificial en el ámbito laboral no será tan grande como el de la Revolución Industrial, pero sí será casi tan grande como la introducción del computador en las oficinas pues cambiará para siempre la forma de trabajar de las personas. “Tanto empleadores como trabajadores tendrán que adaptarse y ya lo han hecho”, afirma Gates.

De hecho el fundador de Microsoft no es el único empresario que está de acuerdo con reducir la jornada laboral. El CEO de JPMorgan, uno de los bancos más antiguos del mundo (fundado en el año 1799), Jamie Dimon, indicó que también está a favor de una medida como esta, aunque la reducción sería hasta los 3.5 jornadas semanales.

A lo largo de su vida, Gates ha modificado su perspectiva personal sobre el trabajo, y durante su aparición en el podcast de Noah, aseguró que si bien antes consideraba el dormir como flojera, ahora piensa que existe un propósito en la vida más allá de las obligaciones laborales.

A nivel global, diversas empresas han comenzado a experimentar con la implementación de una semana laboral de cuatro días, reportando de manera preliminar mejoras en el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como un incremento en la eficiencia en el trabajo. Los resultados positivos de estos ensayos podrían ser un indicio de lo que el futuro depara a la estructura de la semana laboral con el avance continuo de la inteligencia artificial.