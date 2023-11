El Chiqui Tapia le respondió a Mauricio Macri

jueves 23 de noviembre de 2023

Desde que lo escuchó, en diálogo con TN, Claudio Tapia está que vuela. Y en el arranque de la Asamblea Ordinaria de la AFA, este jueves, lo dejó bien clarito. "Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen", empezó con ironía Chiqui, luego de pedir un minuto de silencio en la memoria de Diego Armando Maradona.

🗣ï¸Â "Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años", sentenció el presidente de la AFA en la Asamblea Ordinaria pic.twitter.com/1oz6saxONd — Diario Olé (@DiarioOle) November 23, 2023

El blanco de Chiqui era nada menos que Mauricio Macri, quien había dicho "la AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable".

El candidato a vice de Boca no tuvo piedad con Tapia, pero éste recogió el guante enseguida y le mandó un dardo envenenado ni bien le abrieron el micrófono. "En estos seis años algo hemos ganado, por si no lo saben les aviso. El fútbol está muy bien. Tenemos a la Selección más federal de todas las que han existido en la casa".

Y siguió: "Los torneos son los más atractivos, los más competitivos. Un final de Copa de Liga muy atractivo, todos pelean algo. En la Primera Nacional también está todo muy competitivo, igual que en las categorías menores. Una nueva Liga Amateur Federal para el próximo año. Todo gracias al trabajo de los ustedes, los dirigentes".

Y remató: "El fútbol argentino es uno de los mejores del mundo. Con la Selección en un lugar privilegiado a nivel mundial. Hoy nos manifestanmos en el Consejo de Conmebol porque no nos gusta que se juegue con el grado de violencia que ocurrió en Brasil. Pasó con Independiente, River, Boca, Defensa, cuando un argentino juega allá. Hay gente detenida, lastimada. Siempre su encuentra la misma violencia por parte de la seguridad. Hoy lo hemos hablado".

El no a las Sociedades Anónimas Deportivas

"Nosotros somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Estoy más convencido que nunca de que ese es el fútbol argentino. En todos sus estatutos tienen eso fijado. Es un tema terminado, no vamos a pelear contra algo que no existe. No vale la pena. Los felicito porque en las páginas que sus clubes ya se han minifestado en contra de las SAD", sostuvo en otra clara mirada en contra de Macri.

Y luego de que se leyeran los grandes números que arrojó el balance, Tapia otra vez castigó al hígado: "Quiero agradecerle a la doctora Bouvet, y todas estas gestiones con medidas populistas, eh. Puramente polpulistas...".

Qué más había dicho Macri

“La AFA ha hecho cosas en términos populistas, aberrantes. Suspender descensos todo el tiempo, cada vez sumar más equipos a Primera División. No existe la competencia, la meritocracia, el fair play, reglas de juego que se mantienen. El fútbol expresa mucho lo que pasa en la sociedad y lo que ha hecho Tapia en eso es imperdonable”, castigó Macri.

Y la siguió: “Todas las ligas del mundo desarrollado tiene 18 ó 20 equipos. Los argentinos somos los más vivos y vamos a 30. Y eso destruye a todos los equipos. No tiene escala económica el fútbol argentino para sostenerlo”.

Luego Macri hizo futurología, poniendo en duda la continudad de Chiqui y tocando un tema sensible como el desembarcaro de las Sociedades Anónimas Deportivas. “El fútbol siempre expresa un modelo de lo que pasa en la sociedad. Hoy la sociedad argentina cambió, es más moderna, y se debe permitir en libertad que si hay socios que en su club deciden, viendo en televisión que todos los clubes del mundo andan bárbaro siendo sociedades anónimas, voten para que traigamos a gente que invierta". /Olé