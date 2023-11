Obra Pública: “Ya hay telegramas de despidos por los dichos de Milei"

jueves 23 de noviembre de 2023

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aseguró este jueves que ya se están enviando los primeros telegramas de despidos en las empresas constructoras debido a los planes del presidente electo, Javier Milei, de paralizar toda obra pública con financiamiento del Estado nacional.

“Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei. Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, manifestó Weiss esta mañana en Radio 10.

"No es un buen comienzo desde nuestro punto de vista, debemos tener dialogo fluido con las autoridades. Que desde el 10 de diciembre se paren 3500 obras en todo el país con fondos nacionales será un crack, y se perderá muchísimo empleo", alertó el referente.

Según explicó, unas 300 mil personas trabajan en el sector. "Si las obras se paran, significa echar a la calle 300 mil personas. Obviamente muchas empresas quedan al borde del concurso de acreedores", remarcó.

Sobre el nuevo esquema chileno que plantea el gobierno, donde sean los privados los que invierten, Weiss puso en duda su funcionamiento efectivo. "En nuestra opinión, no son muchas las obras públicas que dan rentabilidad para que un privado se meta", lanzó.

Milei había planteado que deberían ser los municipios los encargados de conseguir financiación para las obras públicas. "Lo que transmite es que el sector municipal se consiga un privado que se interese en hacer y después le cobra al usuario. Eso en el mundo no supera el 7% de la inversión total porque son muy pocas las obras que tienen copago", dijo.

Sobre Javier Ferraro, quien será el nuevo ministro de Infraestructura, Weiss afirmó que es conocido del sector por su paso en KPMG, y que mantuvieron algunas charlas informales en los últimos días para actualizarlo sobre la situación del sector, pero que "no les transmitió ninguna actitud".

Weiss además consideró "injustas" las descalificaciones que había hecho el libertario durante la campaña, que llamó "Cámara Argentina de la Corrupción" a Camarco por la causa Cuadernos.

"Me parece injusto. Lo de los cuadernos está en marcha y hay empresarios imputados y hasta que no haya culpables no hay delitos. Que la justicia verifiquen más allá de las irregularidades. La cámara de la Construcción tiene socios, hay 1300 socios que no tienen nada que ver con eso", se defendió.

En una entrevista al canal Todo Noticias, Milei reiteró anoche que "el Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo, en obra pública".

En las últimas horas, Milei volvió a abordar en TN la parálisis de la obra pública que pretende imprimirle a su gestión, en tiempos de ajuste. "La obra pública se termina, no tenemos plata. Tenemos déficit fiscal de 15 puntos del PBI, es el más grande de la historia. Si no hacemos nada, terminamos en una hiperinflación", advirtió.

"Hay que recortar en las partidas que la política roba: por ejemplo, la obra pública. Van a tener que ser hechas por iniciativa privada. Hay que licitarla para que la haga el sector privado. Y si nadie quiere hacerla, significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico y alguien va a tener que explicar por qué hicieron una obra que nadie quería hacer", afirmó Milei. /Clarín