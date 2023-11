El precio del pan podría subir un 20% en los próximos días

viernes 24 de noviembre de 2023

El Gobierno nacional autorizó el miércoles pasado la actualización de los valores de referencia para el trigo y sus productos derivados para la elaboración del pan. Esto repercutirá a partir del próximo lunes 27 del corriente cuando se concrete un aumento de precios que rondará el 20%.

Las constantes subas que se registran en los insumos necesarios para la elaboración del pan están causando "incertidumbre" en el sector. Cabe recordar que el anterior aumento se había concretado el pasado 23 de octubre. En ese sentido, Luis Cucchiaro, referente de la Cámara de Panaderos de Jujuy, habló sobre el boletín oficial que dio a conocer un nuevo incremento en harinas y todo lo que son insumos de panadería. "Nos estaban comunicando los nuevos precios no solo en harina sino en todos los rubros que utilizamos para la elaboración del pan como ser la margarina y las grasas, hay productos que están sin precio y no están cotizados todavía porque no tienen un valor cierto. Lo que estamos viviendo es un reacomodamiento de precio en líneas generales, donde hay muchos incrementos", reconoció Cucchiaro.

Luego confirmó que este viernes los referentes del sector mantendrán una reunión para evaluar cómo impactan las subas en los insumos y en los costos de la panaderías.

En base a esa reunión definirían una nueva lista de precios. "Nosotros hace un mes atrás estábamos comprando una bolsa de harina a $4.000 y hoy a 8.500 pesos y se está hablando que va a llegar a los 10.000 pesos, eso nos preocupa muchísimo porque afecta mucho en el costo de la elaboración. La reunión es para poder juntarnos entre todos y ponernos de acuerdo", declaró que la posible suba rondará en un 20%.

Previo a las elecciones pasadas, hubo un incremento y este sería el sexto en lo que va del 2023. "Desgraciadamente estamos viviendo toda esta incertidumbre, se ve en todos los rubros las remarcaciones que hay en todos los productos, algunas cosas subieron me parece que ya más de lo que deberían, pero de todas formas, se va a empezar a acomodar y a establecerse un poco el panorama yo calculo que en los próximos días", expresó Cucchiaro sobre el deseo de alcanzar una estabilidad en los precios.

El referente también se refirió al consumo del jujeño teniendo en cuenta estas últimas subas. "El consumo generalmente no varía, lo que sí varió es el hábito de consumo de la gente; ya no consume tanto pan, busca panes más saludables con aporte de más fibra, por ejemplo nosotros estamos levando unos panes con semillas para cumplir con la dieta de la gente o algunas harinas integrales o salvados, este en ese sentido no varió", sostuvo agregando que "lo que sí uno nota es que a partir del día 20 la gente empieza a disminuir el consumo por supuesto por un tema de que ya no le alcanza la plata para fin de mes".

Por último, Cucchiaro hizo una reflexión con respecto al cambio de Gobierno que habrá el próximo 10 de diciembre con Javier Milei como nueva autoridad nacional y reconoció que "esto se vive con mucha expectativa, esperemos porque nos vienen diciendo siempre lo mismo y vivimos cayendo en el mismo error de que no se cumpla, porque en definitiva se controla un precio y lo que hace es producir desabastecimiento, que no se consigan los precios; los valores se filtran y siguen aumentando igual. Son errores que han demostrado que no tienen ningún tipo de resultado. Ojalá y deseamos que se normalice la situación del país, que podamos combatir la inflación que es lo que más afecta a la economía de la Argentina y para eso debemos colaborar entre todos a fin de que salgamos adelante de una vez por todas", concluyó.