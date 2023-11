¿Por qué Marcelo Tinelli lleva a juicio a Jonatan Viale?

viernes 24 de noviembre de 2023

Marcelo Tinelli le inició una demanda por “daños y perjuicios” al periodista Jonatan Viale, según contaron en A la tarde (América TV). El conductor del Bailando 2023 decidió accionar contra a la figura de LN+ por haberlo tratado de “corrupto” y “narcotraficante” en su editorial.

El lunes 2 de octubre, el hijo de Mauro Viale realizó fuertes declaraciones sobre el animador. "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Martín Insaurralde? No es Insaurralde. Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelot.... Si barremos, barremos todo, como dice Milei. Es un sistema de empresarios corruptos, de sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de La Salada y del narcotráfico", expresó.

En el programa de Karina Mazzocco, el periodista Diego Esteves reveló que hubo una mediación, pero el periodista no concurrió. "Fueron a una conciliación. Marcelo Tinelli fue con su abogado, Osvaldo Pereyra, aunque Jonatan Viale no se presentó. Esa era la instancia en la cual Jonatan podía retractarse de lo dicho. No asistió, con lo cual, van a juicio directo", señaló.

El letrado que representa al conductor del Bailando 2023, Osvaldo Pereyra, solicitó a LN+ que provean del material del programa Más realidad -donde fueron realizadas dichas declaraciones- que será presentado como prueba en la causa.

En el ciclo de América TV precisaron que, si Marcelo Tinelli logra un fallo a su favor en la Justicia, el resarcimiento económico será donado al Hospital Garrahan.