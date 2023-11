Anticipan que Milei podría reunirse con funcionarios en Washington la semana próxima

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, confirmó este viernes que trabajan para que el presidente electo, Javier Milei, se reúna en Washington con funcionarios estadounidenses, y dijo que ese encuentro podría darse a principio de la próxima semana.

Stanley también habló de la posibilidad de que Gerardo Werthein sea el próximo embajador argentino en Estados Unidos y, aunque aclaró que eso no estaba confirmado, resaltó que lo conocen y que han trabajado “muy bien con él en el pasado”.

“Sé que tiene la intención de viajar a Estados Unidos. Voy a reconocer que lo invité a reunirse en Washington con funcionarios. Si él, quiere vamos a coordinar esas visitas. Creo que hay grandes probabilidades de quie eso ocurra, pero esto no se ha confirmado. Hasta que no se agende, no va a estar confirmado. Es mi intención y también del lado de Milei”, señaló el diplomático.