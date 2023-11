Cómo eliminar correos spam de Gmail

viernes 24 de noviembre de 2023

El spam, también conocido como correo no deseado, continúa siendo un considerable problema para los usuarios de Gmail. Este tipo de mensajes indeseados no sólo es molesto, sino que frecuentemente es utilizado con fines fraudulentos, como el robo y tráfico de datos personales, poniendo en riesgo la privacidad y seguridad de las personas afectadas.

De esta forma, Google ha introducido en su sistema Android una nueva función eficaz para combatir el spam, facilitando la gestión de los molestos correos que inundan las bandejas de entrada.

La aplicación ya poseía la herramienta en la versión web, en la que se puede anular suscripciones de forma muy fácil de la siguiente forma:

1. Abrir la cuenta de Gmail desde el navegador

2. Entrar al correo no deseado en cuestión.

3. Seleccionar la opción ‘Cancelar suscripción’ que se encuentra seguida de la dirección de correo remitente.

Sin embargo, la herramienta presenta dos significativas limitaciones. Primero, usualmente se requiere visitar la página web del remitente para completar el protocolo de cancelación de suscripción, lo que alarga el trámite.

Segundo, hasta ahora no era posible efectuar este proceso directamente desde el teléfono móvil; era necesario acceder al email, desplazarse hasta el final para hallar el texto en letra pequeña y localizar el enlace para comenzar el proceso.

Con la última actualización de su aplicación de correo electrónico para Android, Google ha introducido un botón llamado ‘Anular suscripción’, situado en la esquina superior derecha, que simplifica la cancelación de suscripciones a estos correos no deseados.

Puede que todavía se presente una ventana emergente que redirija al usuario a la página web del emisor, pero sin lugar a dudas, esta nueva funcionalidad promete ser una herramienta eficaz para facilitar la organización del correo electrónico y cortar la comunicación con los remitentes de dichos mensajes.

Google iniciará eliminación de cuentas de Gmail

Google eliminará cuentas inactivas de Fotos y Gmail a partir del 1 de diciembre. Los usuarios que no hayan utilizado sus cuentas en los últimos dos años verán sus contenidos en Drive, Google Photos y Docs eliminados. Esta decisión fue anunciada previamente en mayo como parte de una política de seguridad por la compañía tecnológica.

La medida busca resguardar la integridad y seguridad de las cuentas y evitar riesgos asociados con el abandono de las mismas.

Ruth Kricheli, vicepresidenta de gestión de productos de Google, justificó la decisión indicando que las cuentas inactivas pueden ser más propensas a sufrir compromisos de seguridad, especialmente si dependen de contraseñas antiguas o reutilizadas, y no cuentan con verificación en dos pasos, siendo más expuestas a vulnerabilidades.

“Estas cuentas suelen ser vulnerables y, una vez que una cuenta se ve comprometida, puede usarse para cualquier cosa, desde robo de identidad hasta un vector de contenido no deseado o incluso malicioso, como spam”, explicó la ejecutiva.

Recomendaciones de Google para mantener la cuenta activa

La forma más sencilla de mantener activa una cuenta de Google es iniciar sesión al menos una vez cada 2 años. “Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google o en cualquiera de nuestros servicios recientemente, su cuenta se considera activa y no se eliminará”, explicaron en su blog.

La actividad puede incluir estos tipos de acciones que realiza el usuario cuando inicia sesión en su cuenta de Google:

-Leer o enviar un correo electrónico

-Usar Google Drive

-Ver un vídeo de YouTube

-Descargar una aplicación en Google Play Store

-Utilizar la búsqueda de Google

-Uso de Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o servicio de terceros

Si la persona tiene una suscripción existente configurada a través de su cuenta de Google, por ejemplo a Google One, una publicación de noticias o una aplicación, se considerará la actividad y la cuenta no se verá afectada. “Además, no tenemos planes de eliminar cuentas con vídeos de YouTube en este momento”, afirmó la compañía.