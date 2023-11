Javier Milei se comunicó con la directora del FMI: ¿de qué hablaron?

El presidente electo Javier Milei anunció que mantuvo una conversación con la directora del FMI Kristalina Georgieva en la que le planteó el “gran desafío económico” que enfrenta la Argentina.

A través de sus redes sociales, Milei aseguró que le contó sobre los distintos aspectos de su “plan de ajuste fiscal” y su programa monetario.

“El Fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita”, dijo el futuro jefe de Estado.

La titular del FMI también publicó un mensaje en las redes sociales junto a una imagen de la reunión virtual.

In first call w/ President-elect @JMilei today, we discussed the significant challenges for #Argentina’s economy & the decisive policy actions needed. The IMF is committed to support efforts to durably reduce inflation, improve public finances, & raise private-sector-led growth. pic.twitter.com/xWd0PfjHf7